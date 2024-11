Hokejisti Olimpije po kazenskih strelih ugnali bike iz Salzburga

Hokejisti ljubljanske Olimpije so november, v katerem so v podporo boju proti raku igrali v modrih dresih, končali tako, kot so ga začeli. Z zmago, s katero so tudi končali najslabši niz v sezoni, v katerem so doživeli pet porazov. Po kazenskih strelih je v Hali Tivoli z 2:1 padel Salzburg, ki v ligi ICEHL velja za enega najzahtevnejših nasprotnikov za ljubljansko zasedbo.

Ljubljančani so si zmago prigarali in priborili s trdo igro, obenem pa tudi še vedno precej oslabljeni. V strokovnem štabu so se odločili, da zadnja in najbolj odmevna okrepitev zmajev Nick Bonino še ne bo nastopil, na seznamu poškodovanih pa so kapetan Žiga Pavlin (zaradi poškodbe rame bo manjkal dlje časa) ter Žiga Pance in Rudolf Červeny, ki se bosta predvidoma vrnila v nekaj tednih.

Odločen začetek in pritisk domačih je v prvi tretjini obrodil sadove, saj je domača ekipa po lepi akciji in spretni reakciji Marisa Bičevskisa pred vrati povedla v 14. minuti. Domači bi lahko vodstvo še oplemenitili, toda ob dveh "power playih" so bili neučinkoviti. Salzburg se je vrnil v drugem delu, ko je izenačil v 26. minuti. Nadaljevanje je bilo bolj izenačeno, obe ekipi sta si priigrali nekaj priložnosti, a sta se izkazala vratarja Atte Tolvanen in Lukaš Horak.

Lukaš Horak se je izkazal v vratih Olimpije FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Čeh v vratih ljubljanske ekipe je bil eden junakov obračuna. V zadnji tretjini je nekajkrat preprečil vodstvo Salzburga, po drugi strani pa je imel še eno lepo priložnosti za Ljubljančane Rok Kapel, a je plošče po njegovem strelu sredi tretjine zadel le prečko. V podaljšku so bili spet zmaji tisti, ki so imeli priložnost za zmago, saj so imeli še petič na tekmi igralca več, vendar so se tudi takrat gostje s Solnograškega ubranili. Tako so odločali kazenski streli. Izvedli so le dve seriji, saj je Horak ubranil oba poskusa Salzburga, pri Ljubljančanih pa je najprej zadel Kale Kerbashian, potem pa še Robert Sabolič, ki je bil danes kapetan namesto Pavlina, dvoboj pa je odločil z natančnim strelom pod prečko.

Ljubljančani so ostali na sedmem mestu lestvice, v naslednjem tednu pa jih čaka niz štirih gostovanj. Najprej v nedeljo na Dunaju, potem pa 4. decembra v Fehervarju, 6. decembra v Beljaku in 8. decembra pri vodilnem Bolzanu.