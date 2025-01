Hokejisti Olimpije po preobratu in kazenskih strelih do nove zmage

Ljubljanski hokejisti so na dramatičen način prišli do nove zmage, tokrat v gosteh proti ekipi, ki je trdno na mestih, ki neposredno vodijo v končnico. Ljubljančani so po šesti zmagi na zadnjih sedmih tekmah sicer ostali osmi, a je zdaj razlika do želenega šestega mesta spet deset točk.

A po polovici tekme ni nič kazalo, da bo v beljaški mestni dvorani slavila ekipa z druge strani Karavank. Domači so začeli kot četrti in pred današnjim obračunom izgubili le en dvoboj od zadnjih 13. Po drugi strani pa so Ljubljančani, potem ko so po seriji sedmih porazov končali sodelovanje s trenerjem Anttijem Karhulo, nanizali pet zmag, izgubili pa prejšnjo tekmo proti vodilnemu Fehervarju.

Beljačani so v prve pol ure tekme povsem nadzorovali položaj. Nikita Šerbak in Chase Pearson sta v prvi tretjini in do 29. minute v drugi zadela po dvakrat in na semaforju je bilo 4:0.