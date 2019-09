Hokejisti Olimpije polni pričakovanj pred sezono: Želimo še napredovati

Poletna liga na Bledu je bila uvod v novo sezono, ljubljanski hokejisti so jo začeli tako, kot so si želeli: z zmago nad večnim tekmecem z Jesenic. V finalu so sicer izgubili z beljaškim VSV, a so pokazali všečno predstavo, ki daje dobre temelje. Ljubljančani so se v torek predstavili na novinarski konferenci, na kateri so poleg tekmovalnih ciljev izpostavili še eno veliko novost.

Pred dvorano Tivoli bodo namreč začeli dela za postavitev pokritega drsališča, kar bo za razvoj hokeja v mestu in Sloveniji velik korak, kot je poudaril športni direktor Tomaž Vnuk. Obenem so se v sodelovanju z MO Ljubljana dogovorili še za prenovo garderob, ograde v dvorani in semaforjev.

Dobro pokriti na vseh igralnih mestih

"Slovenski hokej je pred velikim izzivom, kako zadržati mlade, ki končujejo šolo. Pristop pokrovitelja, podpora občine in stabilna članska ekipa so spodbuda, da ostajajo v tem okolju, da vidijo bodočnost in ostanejo v športu," je poslanstvo kluba razložil Vnuk. Pojasnil je tudi, da za zdaj še ostajajo pri politiki samo slovenskih hokejistov:

"Zakaj ne tujci? Nikoli nismo rekli, da jih ne bo. Če bomo šli stopničko višje, jih bomo morda celo potrebovali. A za zdaj mislim, da smo dovolj dobro pokriti na vseh igralnih mestih."

Jure Vnuk: Hočemo igrati čim bolj všečen hokej za gledalce

Cilji se v sezoni, v kateri bodo zmaji branili pokalno zmago, naslov državnih prvakov in naslov v alpski ligi, niso bistveno spremenili. Še vedno želijo zmagovati v vseh tekmovanjih, nov izziv pa bo celinski pokal, kamor so se uvrstili kot državni prvaki.

"Držali se bomo istega načela kot lani. Hočemo igrati čim boljši hokej, čim bolj všečen za gledalce. Priprave so potekale brez posebnosti, takšne, kot morajo biti. Se že veselimo prvih tekmovanj," je trener Jure Vnukna kratko predstavil cilje, med njimi je zelo visoko tudi želja po dobrem nastopu v celinskem pokalu.

"Bistvenih sprememb ni. Mogoče smo celo za odtenek močnejši. Igralci, ki so lani prišli na koncu, so zdaj skupaj z nami že od začetka priprav, dobili smo Ropreta, pa Logarja ... Tudi naši mladi so napredovali, so leto starejši in izkušenejši," je trener naredil primerjavo z lansko ekipo.

Mušič: Pretirana sproščenost bi nas hitro tepla

"Priprave so bile podobne lanskim, naporne, ampak vsi se dobro zavedamo, da je to podlaga za celotno sezono. Če bi bili zdaj preveč sproščeni, ker smo vse osvojili, bi nas to hitro teplo. Uspehe puščamo za sabo, bila je lepa sezona, ampak zdaj je nova z novimi cilji," je dejal kapetan Aleš Mušič.

"Lepo je, ko te bodri poln Tivoli, vesel sem, da je bilo že na prvi prijateljski tekmi toliko gledalcev. Upam, da jim bomo lahko vrnili in verjamem, da bomo skupaj dosegli, kar si želimo," je o prihajajoči sezoni dejal Mušič.

O delovanju kluba, predvsem o pomenu mlajših selekcij in infrastrukturi, pa je z nekaj novostmi postregel predsednik kluba Miha Butara.

Organizacijske okrepitve, vsako sezono 40-odstotno povečanje sredstev

"Želimo napredovati vsako leto na vseh področjih. Letos smo se organizacijsko okrepili. Vsako sezono smo za 40 odstotkov povečali sredstva," je dejal predsednik kluba.

"Želimo osvajati lovorike, želimo to početi s slovensko ekipo, smo pa zavezani k razvoju mladih. Imamo lepo število otrok in za hokej v Ljubljani in Sloveniji se ni bati,"je dodal.

Nova sezona se bo uradno začela s turnirjem za pokal Slovenije v Kranju med 4. in 7. septembrom, na katerem bodo najprej igrali z mlado jeseniško ekipo, ovira do pričakovanega finala s Sijem Acronijem Jesenicami pa bo domači Triglav. Državno prvenstvo se bo začelo 10. septembra, redni del se bo končal že decembra, januarja bodo na sporedu četrtfinale in polfinalne tekme, finale pa bo šele aprila.

Nova sezona alpske lige z obema najboljšima slovenskima kluboma začela 14. septembra. Letos v njej sodeluje 18 ekip, ki bodo najprej odigrale redni del s 34 krogi, sledita pa drugi del ter končnica s četrtfinalnimi, polfinalnimi in finalnimi tekmami.