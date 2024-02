Hokejisti Olimpije poraženi od Salzburga po kazenskih strelih

A nadaljevanje je bilo bistveno boljše. V drugi tretjini, na začetku je namesto Lukaša Horaka v vrata zadrsal Luka Kolin , so domači pritisnili, najprej je Miha Zajc zgrešil po protinapadu, potem pa ob igralcu več znižal Chris Dodero . Sledilo je izenačenje Jake Sodje , ko je plošček zadel obe vratnici, a so sodniki po ogledu posnetka ugotovili, da je na poti po golovi črti tudi poskrbel za veljaven zadetek. Vendar spet niso zdržali brez prejetega zadetka in v zadnjo tretjino so krenili z -1.

Ljubljanski hokejisti so v finiš rednega dela sezone po reprezentančnem premoru krenili s torkovo zmago proti Dunajčanom, ki so po tej tekmi izgubili še zadnje teoretične možnosti za preboj med kvalifikante za končnico. Ljubljančani imajo vstopnico za dodatne boje že nekaj časa v rokah, ob zanje zelo ugodnem razpletu bi lahko morda skočili še na šesto mesto. A za kaj takega bi potrebovali zmage na vseh preostalih tekmah rednega dela in še ugodne izide pri neposrednih tekmecih. začeli so proti starim znancem iz Salzburga, imeli priložnost za zmago po rednem delu, nazadnje pa dobili le točko za poraz po kazenskih strelih.

V zadnji tretjini je domača zasedba izpeljala novo lepo akcijo z igralcem več, ki jo je z zadetkom kronal Marcel Mahkovec. Ob koncu so gostje zadeli okvir gola, v zadnji minuti pa so domači, ob ugodnih izidih na drugih tekmah, poskušali celo brez vratarja priti do zmage in treh točk.

Ni jim uspelo, novo priložnost za vsaj dve so imeli v podaljšku, ko so več kot tri minute imeli igralca več. A Atte Tolvanen ni več klonil, pri kazenskih strelih pa sta se oba vratarja izkazala. Po sedmih serijah pa je Kolina drugič premagal Nicolai Meyer in Salzburgu zagotovil dve točki.

Do konca rednega dela so še tri tekme, Ljubljančani pa imajo zelo zahteven razpored s tekmeci z vrha lestvice; v nedeljo gostujejo pri vodilnem Celovcu, naslednji teden pa sledita še domača tekma z drugim Fehervarjem in gostovanje pri trenutno šestem Linzu.

Liga ICEHL, 49. krog, izidi:

Graz99ers - Asiago 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

Vienna Capitals - KAC Celovec 1:2 (0:1, 0:0, 0:1)

VSV Beljak - Bolzano 7:3 (0:0, 3:2, 4:1)

Fehervar - Black Wings Linz 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

SŽ Olimpija - Salzburg 4:5 (1:3, 2:1, 1:0; 0:1)

Pioneers Vorarlberg - Innsbruck 5:4 (1:0, 2:2, 1:2; 1:0)