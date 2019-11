Hokejisti Olimpije poraženi po osmih tekmah, Jeseničani premagali Bregenzerwald

Ljubljančani so se pred dvema dnevoma z zmago proti Zell am Seeju povzpeli na vrh lestvice alpske lige. Tokrat so v domači dvorani Tivoli osvojili točko, drugi jim je odnesel odlični vratar Cortine Marco de Filippo .

V drugi tretjini so gosti zadeli dvakrat v razmiku slabih dveh minut. V 32. minuti je znižal Nick Bruneteau , v 34. pa je izenačil Remy Giftopoulos . Izid se nato v tretji tretjini ni spremenil, prav tako ne v podaljšku, zato so zmagovalca dali kazenski streli.

Nazadnje so imeli v rokah več kot le poraz proti vodilnemu Asiagu, a so po dveh prejetih golih v zadnjih desetih minutah izgubili z 2:3.

Zmagoslavje železarjev

Jeseničani so po reprezentančnem premoru sezono v regionalnem tekmovanju nadaljevali v Bregenzerwaldu. Pri predzadnji ekipi lige so izbranci Mitje Šivicaskušali prekiniti neugoden niz tekem, ki so jih izgubili bodisi v podaljšku ali ob koncu dvoboja, vmes pa dobili le dve tekmi.

Danes so imeli priložnost, da popravijo to statistiko, kar jim je tudi uspelo. Vseskozi so vodili, vmes dovolili domačim, da se nekoliko približajo, a vendarle ohranili dovolj velik naskok, da zmaga ni bila vprašljiva. Po golih Erika Svetine, Gašperja Seršena, Andreja Hebarja in Patrika Rajsarja so v 36. minuti železarji vodili že s 4:1.

Takoj na začetku zadnjega dela so domači sicer znižali, a je nato Rajsar s še enim zadetkom dokončno prevesil tehtnico na slovensko stran.