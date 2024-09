Hokejisti Olimpije pred domačimi gledalci ugnali Pustertal

Ljubljanski hokejisti so po temeljiti prenovi, večjem finančnem vložku kanadskega vlagatelja in s številnimi okrepitvami optimistično začeli novo sezono regionalnega tekmovanja. V prvih štirih krogih so dosegli prav toliko zmag, zadnji v tem uvodnem nizu je danes padel Pustertal. Čeprav je bil na koncu izid tesen, pa so bili zeleno-beli precej boljši tekmec. Nenazadnje o tem priča tudi razmerje strelov (47-27), a je veselje domači zasedbi dolgo preprečeval vratar Olivier Roy.

Domači, ki so igrali brez poškodovanega Kala Kerbashiana, so imeli že v prvih dveh tretjinah več od igre, več strelov in tudi štiri priložnosti z igralcem več. A nič od tega niso izkoristili, čeprav so bili Žiga Pance, Robert Sabolič in Žiga Mehle nekajkrat blizu zadetka. Po drugi strani pa tudi vratar Lukaš Horak ni bil povsem brez dela, Pustertal je bil nevaren predvsem ob protinapadih.