Hokejisti Olimpije pustili dober vtis na memorialnem turnirju v Meranu

Varovanci finskega strokovnjaka Anttija Karhule so odigrali dve tekmi proti nemškima ekipama, prvo proti Augsburg Panthers, ki igra v prvi nemški ligi, in drugo proti EV Landshut, ki igra v ligi DEL2.

Zmaji so proti Augsburgu začeli dobro, a so si v drugi in zadnji tretjini privoščili preveč izključitev, kar 24 minut. Kljub temu so z odlično igro z igralcem manj in ob dobrih obrambah vratarja Horaka uspeli do konca rednega dela ohraniti rezultat 1:1. V streljanju kazenskih strelov je bil uspešnejši Augsburg, ki je na koncu slavil 2:1. Strelec za Olimpijo je bil Kale Kerbashian.

Na drugi tekmi proti ekipi EV Landshut je Olimpija Ljubljana izgubila 2:5. Do konca druge tretjine so igrali dobro in nadzorovali potek tekme, dva hitra zadetka v začetku zadnje tretjine pa sta jim spodrezala krila. Zadnji zadetek so Nemci dosegli v prazno mrežo. Strelca za Olimpijo sta bila Jaka Sodja in že omenjeni Kerbashian.