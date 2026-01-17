Hokejisti Olimpije lahko potrdijo naslov državnih prvakov

Hokejisti Olimpije so favoriti v finalnem dvoboju dveh najboljših slovenskih klubov, a so do druge zmage v četrtek v Podmežakli prišli težje od pričakovanj. Jeseničani so vodili z 2:1 in izenačili na 3:3, a so branilci naslova do zmagovitega zadetka za 4:3 prišli v 57. minuti.

Na prvi tekmi ni bilo tako tesno, saj je Olimpija doma zmagala s 5:0.

Če bodo Jeseničani danes zmagali in preprečili slavje tekmecev, bo naslednja tekma na njihovem terenu v ponedeljek, morebitna peta pa potem v sredo spet v Ljubljani.

V finalu lanske sezone, ko so igrali le na dve zmagi, so Ljubljančani dobili obe tekmi in tako prišli do skupno 28. naslova za ljubljanski hokej v zgodovini in jubilejnega 20. v samostojni Sloveniji. Jeseničani imajo 13 naslovov v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.