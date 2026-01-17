Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Hokejisti Olimpije lahko potrdijo naslov državnih prvakov

Ljubljana, 17. 01. 2026 18.33 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Olimpija ali Jesenice?

Na današnji tretji finalni tekmi državnega prvenstva v hokeju lahko Olimpija Ljubljana že potrdi nov naslov prvaka. Ljubljančani so dobili prva obračuna z Jeseničani in za skupno lovoriko potrebujejo le še eno zmago.

Olimpija ali Jesenice? Tretje tekma za naslov državnih prvakov ...
Olimpija ali Jesenice? Tretje tekma za naslov državnih prvakov ...
FOTO: HK Olimpija

Hokejisti Olimpije so favoriti v finalnem dvoboju dveh najboljših slovenskih klubov, a so do druge zmage v četrtek v Podmežakli prišli težje od pričakovanj. Jeseničani so vodili z 2:1 in izenačili na 3:3, a so branilci naslova do zmagovitega zadetka za 4:3 prišli v 57. minuti.

Na prvi tekmi ni bilo tako tesno, saj je Olimpija doma zmagala s 5:0.

Če bodo Jeseničani danes zmagali in preprečili slavje tekmecev, bo naslednja tekma na njihovem terenu v ponedeljek, morebitna peta pa potem v sredo spet v Ljubljani.

V finalu lanske sezone, ko so igrali le na dve zmagi, so Ljubljančani dobili obe tekmi in tako prišli do skupno 28. naslova za ljubljanski hokej v zgodovini in jubilejnega 20. v samostojni Sloveniji. Jeseničani imajo 13 naslovov v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.

hokej olimpija jesenice državno prvenstvo

Kralji brez Kopitarja niso bili kos Anaheimu

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
zadovoljna
Portal
Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
vizita
Portal
Zaradi tega se lahko še bolj zredite
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
cekin
Portal
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
V obleki brez modrčka: vse oči so bile uprte vanjo
Ključ do uspeha: preverjena metoda za doseganje ciljev
Ključ do uspeha: preverjena metoda za doseganje ciljev
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
dominvrt
Portal
Sobne rastline pozimi: zakaj jim januar povzroča največ težav?
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
voyo
Portal
Razkrito
Čao Bela
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450