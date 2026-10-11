Hokejisti Olimpije še drugič v sezoni nadigrali Ferencvaroš

Zmaji so prevladovali od prvega sodniškega meta in pritisk kronali po 98 sekundah, ko je zadel TJ Brennan. Tudi v nadaljevanju prve tretjine so si priigrali nekaj lepih priložnosti, a je kljub prednosti 11:4 v strelih na gol ostalo pri 1:0.
V drugih 20 minutah so bili boljši gosti. Ti so udarno krenili proti vratom Lukaša Horaka in ga večkrat nevarno ogrozili, vendar se izid ni spremenil. Ljubljančani so se vmes za kratko otresli pritiska in prišli do dveh izrazitih priložnosti, a zadeli le okvir vrat. Tudi v zadnji igri s hokejistom več na ledu pa je Ljubljančane v obup spravljal madžarski vratar Bence Balizs.
Ta je končno klonil v peti minuti zadnje tretjine, ko ga je ugnal Nicolai Meyer. Ko se je zdelo, da bodo Ljubljančani mirno pripeljali tekmo do konca, so udarili gosti in znižali z golom Akuja Kestile v 48. minuti.
Kasneje so Madžari pretili še s hokejistom več, a je obramba na čelu s Horakom (22 obramb) ostala trdna, za nameček pa so nato le dobro minuto po izteku kazni Ljubljančani s tretjim golom spet vzpostavili prednost dveh golov, ko je bil strelec kapetan Jan Urbas. Natanko 49 sekund kasneje je dokončno odpor gostov strl Meyer z drugim golom, v prazno mrežo pa je nato zadel še Žiga Pance.
Liga ICE HL, 10. krog, izid:
Olimpija Ljubljana - Ferencvaroš 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
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