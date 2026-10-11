Hokejisti Olimpije še drugič v sezoni nadigrali Ferencvaroš

Zmaji so prevladovali od prvega sodniškega meta in pritisk kronali po 98 sekundah, ko je zadel TJ Brennan. Tudi v nadaljevanju prve tretjine so si priigrali nekaj lepih priložnosti, a je kljub prednosti 11:4 v strelih na gol ostalo pri 1:0.

V drugih 20 minutah so bili boljši gosti. Ti so udarno krenili proti vratom Lukaša Horaka in ga večkrat nevarno ogrozili, vendar se izid ni spremenil. Ljubljančani so se vmes za kratko otresli pritiska in prišli do dveh izrazitih priložnosti, a zadeli le okvir vrat. Tudi v zadnji igri s hokejistom več na ledu pa je Ljubljančane v obup spravljal madžarski vratar Bence Balizs.