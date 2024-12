Hokejisti Olimpije so v gosteh premagali Vienna Capitals

Ljubljanski hokejisti so v petek z zmago po kazenskih strelih proti Salzburgu končali najdaljši niz neuspehov v sezoni, ko so izgubili pet tekem. Danes so dosegli novo zmago, v gosteh so premagali Dunajčane. Na lestvici so še ostali na sedmem mestu, ki ne prinaša neposredne uvrstitve v končnico, za Celovčani imajo štiri točke zaostanka.

Po dokaj izenačenem prvem delu tekme na Dunaju so do prednosti prišli gostje. V 33. minuti so imeli domači drugič na tekmi na ledu igralca manj, kar je izkoristil Marcel Mahkovec in prvič premagal Peytona Jonesa.

Dobro igro so zeleno-beli prenesli tudi v zadnjo tretjino. Že v 43. minuti so vodstvo povišali, po podaji Alexandra Lavoieja je v polno zadel Miha Zajc.

So pa nato domači vendarle znižali. Imeli so dve zaporedni prednosti igralca več, prvo so Ljubljančani prestali brez prejetega zadetka, ob drugi pa je Lukaš Horak prvič na tekmi klonil.