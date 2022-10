Hokejisti Olimpije so v Tivoliju doživeli hud poraz

Ljubljančani so v domači dvoboj s tekmecem, ki je bil pred obračunom zadnji na lestvici in je pred dnevi kot prvi v ligi menjal trenerja (Stefana Mairja je zamenjal Phil Horsky), krenili optimistično. Na zadnjem gostovanju so premagali Gradec in se povzpeli na šesto mesto. A danes jim ni šlo nič po načrtih in na koncu so doživeli hladen tuš in visok poraz.

Gostje so zeleno-bele presenetili že na začetku. Izjemno dobro so izkoriščali svoje priložnosti ter že prvi nevarnejši akciji v četrti in osmi minuti spremenili v zadetka. Ljubljančani so sicer iskali pot do mreže Joshue Sholla, ki pa je bil dobro razpoložen in ni klonil. Olimpiji ni šlo niti z igralcem več, za nameček pa so gostje ob koncu prve tretjine po koncu kazni šli v protinapad ter povedli s 3:0.