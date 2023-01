Hokejisti Olimpije so znova izgubili, tokrat proti Linzu

Hokejisti SŽ Olimpije so v dvoboju z Linzem lovili zadnji vlak za morebitni preboj na mesta, ki vodijo v dodatne izločilne tekme za končnico oziroma četrtfinale lige ICEHL. Zmaga pa je bil tudi cilj gostov, ki si želijo redni del končati med najboljšo šesterico in s tem z neposredno uvrstitvijo v četrtfinale. Položaj pod Rožnikom se na koncu ni spremenil. Zmaji v domači dvorani na novo zmago čakajo že od 2. decembra,

V izenačenem uvodu je Olimpija že v četrti minuti prejela gol zaradi slabo postavljene obrambe, kateri je v hitri akciji ušel Michael Haga. A le 30 sekund kasneje je poravnal Rok Kiapel, ki je pri golu osmešil gostujočega vratarja Thomasa Höneckla in mu plošček v mrežo poslal s strelom med nogama.

Gostje so pobudo prevzeli v drugi polovici prve tretjine, oblegali ljubljanski gol, kjer pa je odločno kljuboval Žan Us. Na ta način so se priložnosti ponudile tudi Olimpiji, najlepši sta imela Jodna Verner Erving in Christoper Dodero, izid pa se ni spremenil.