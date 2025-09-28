Hokejisti Olimpije podaljšali zmagoviti niz

Hokejisti ljubljanske Olimpije so v tekmi 6. kroga lige ICE po kazenskih strelih premagali madžarski Fehervar s 3:2 (0:0, 1:2, 1:0; 1:0) in s tem podaljšali zmagoviti niz na šest tekem.

Ljubljančani so odličen uvod v sezono podaljšali še za eno tekmo. Tudi po šestih krogih so še neporaženi, za nov uspeh, s katerim so se utrdili na prvem mestu lestvice, pa so šele po kazenskih strelih in izničenju zaostanka strli čvrsto madžarsko zasedbo. Že po prejšnjem krogu so zmaji ostali edina ekipa brez poraza, saj je takrat še izgubil Salzburg. Danes je precej časa kazalo, da bo zmagovitega niza konec tudi za Ljubljančane, ki pa so se rešili najprej z golom pet minut pred koncem rednega dela in potem še po zaostanku dveh golov pri kazenskih strelih.

Hokejisti Olimpije so z novo bojevito predstavo navdušili številčno občinstvo v kultni ledeni dvorani Tivoli. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V prvi polovici tekme so imeli domači veliko težav pri organizaciji igre, saj so si prislužili preveč kazenskih minut. Niso pa dobivali zadetkov, saj se je tudi tokrat nekajkrat izkazal Lukaš Horak. Ko pa so v 28. minuti po obdobju premoči prvi zadeli sami, uspešen je bil Nicolai Meyer, ki je odbitek po strelu Zacha Boychuka pospravil v gol, se je zdelo, da so našli ritem. A so tudi Madžari zadeli že po 13 sekundah in trd boj se je začel znova. Olimpija se je znašla v zaostanku tri minute zatem, ko je Fehervar po strelu od daleč ukanil pokritega Horaka. Domači so se večji del zadnje tretjine trudili za izenačenje, a so morali obenem paziti, da ne bi hitri in vztrajni tekmeci dosegli še tretjega gola. Uspešnejši so bili gostitelji, podaljšek pa je z mojstrskim golom, ko je plošček v zraku preusmeril v gol, zagotovil kapetan Robert Sabolič.

Olimpija je niz zmag podaljšala na šest tekem. Tokrat je moral priznati premoč madžarski Fehervar. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V podaljšku je imel veliko priložnost TJ Brennan, na drugi strani pa je Janos Hari po protinapadu zadel le okvir gola. Tako je šla tekma v kazenske strele. Tu so se domači še enkrat znašli v težavah, saj je Fehervar vodil že z 2:0. A je spet zadel Sabolič, v tretji seriji pa izenačil Boychuk. Pozneje domači ljubljenec navijačev Horak ni več dobil gola, izkazal se je s petimi obrambami, nervozno izvajanje kazenskih strelov, pri katerih tudi zmaji niso blesteli, pa je z zmagovitim v sedmi seriji končal Boychuk. V naslednjem krogu regionalnega tekmovanja bo Olimpija v petek gostovala na Dunaju. ICE HL, 6. krog, izidi nedeljskih tekem:

Graz99ers - VSV Beljak 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Salzburg - Pioneers Vorarlberg 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Bolzano - Black Wings Linz 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Olimpija Ljubljana - Fehervar 3:2 (0:0, 1:2, 1:0; 1:0)