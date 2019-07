Hokejisti Olimpije tudi v prihodnji sezoni v Alpski ligi, Logar nova okrepitev

Miha Logar prihaja v Tivoli iz Francije, okostje moštva pa je že dalj časa znano, in bo tako kot v šampionski minuli sezoni sestavljeno zgolj iz domačih hokejistov. Vodstvo kluba iz Tivolija se je tako po tehtnem premisleku in številnih pogovorih z vodilnimi možmi iz vodstva razširjenega avstrijskega prvenstva EBEL naposled odločilo, da bo tudi v novi sezoni naskakovalo vrh v Alpski ligi, ki so jo varovanci Jureta Vnuka tudi osvojili. S tem pri SŽ Olimpija Ljubljana ostajajo zvesti strategiji, ki podpira razvoj slovenskega hokeja z v domačem okolju vzgojenimi hokejisti.

Moštvo je že opravilo tritedenske bazične priprave in se odpravilo na krajši oddih, ki bo trajal do 29. julija, ko se moštvo znova zbere v Ljubljani, kjer bo nadaljevalo s pripravami na novo sezono. Cilji zeleno-belih so jasni: ubranitev trojne lovorike iz sanjske minule sezone (Alpska liga in obe domači tekmovanji), Olimpija pa bo prvič igrala tudi v Kontinentalnem pokalu, kjer bodo v drugem krogu med 18. in 20. oktobrom v Rittnu skušali pripraviti novo presenečenje, so med drugim zapisali v izjavi za javnost.



Ob koncu velja dodati, da je na posodobljeni lestvici najboljših evropskih hokejskih klubov, ki ga je objavila spletna stran www.hockeyarchives.info, Olimpija napredovala za kar 89 mest in trenutno kot najboljši slovenski klub zaseda 192. mesto.