Hokejisti Olimpije utrpeli še četrti zaporedni poraz

Ljubljančani so nazadnje v regionalnem tekmovanju v petek doma izgubili proti ekipi Black Wings Linz, danes pa na gostovanju pri Asiagu zabeležili četrti zaporedni poraz. Za Olimpijo je to deveti letošnji poraz v ligi ICEHL.

Olimpija je po 19 tekmah zbrala 28 točk in po današnjem porazu ostaja na sedmem mestu lestvice. Asiago je prišel do sedme zmage, vseeno pa je ostal 11. Domači hokejisti so tekmo bolje začeli in si pripravili nekaj več priložnosti, a so Ljubljančani prvi zatresli mrežo tekmeca. Zmaje je po slabih 15 minutah igre v vodstvo popeljal Rok Kapel.