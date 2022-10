Hokejisti Olimpije v gosteh izgubili proti Innsbrucku, Jeseničani slavili

Po petkovi gostujoči zmagi nad Vorarlbergom s 4:1 so Ljubljančani danes spet igrali v regionalnem tekmovanju, a prikazali bledo predstavo in visoko izgubili. To je tretji poraz Olimpije v tej sezoni lige ICEHL.

Današnje srečanje proti Innsbrucku so zeleno-beli odprli slabo in se že v drugi minuti znašli v zaostanku, ko je domačine v vodstvo popeljal Martin Ulmer. Zmaji so se po prejetem zadetku hitro prebudili in Rok Kapel je imel prvo lepo priložnost za izenačenje. Po nekaj obrambah domačega vratarja Thomasa Edwarda McColluma pa so v 10. minuti Ljubljančani prišli do izenačujočega gola. Prvi strel je vratar Innsbrucka še ukrotil, nato pa ga je premagal Žiga Pance. Po zadetku je nekaj časa Olimpija še vedno nadzorovala igro, a do naslednje velike priložnosti so prišli hokejisti Innsbrucka, ko je Braeden Shaw zadel levo vratnico. Slabe tri minute pred koncem prve tretjine pa so domačini znova povedli po zaslugi Senne Peetersa.

V drugi tretjini pa je bila Olimpija praktično ves čas v podrejenem položaju. V 23. minuti je prednost Innsbrucka povišal Dario Winkler. Le štiri minute kasneje so domačini zadeli še enkrat, ko je bil uspešen Jan Lattner, in trenerju Olimpije Mitji Šivicu ni preostalo drugega, kot da vzame minuto odmora. Po njej so hokejisti Olimpije delovali bolj živahno in Carl Watson Neill je zadel tudi prečko. Vseeno je bil Innsbruck tisti, ki je prišel do novega zadetka. Po tem, ko so preživeli igro z igralcem manj, je v 35. minuti izid na 5:1 povišal Shaw.