Pri HK Olimpija v novo sezono s prenovljeno zasedbo in visokimi željami

Olimpija je večino treningov in priprav opravila v Ljubljani, odigrala pa je tudi pripravljalni turnir v začetku tega meseca v Meranu proti nemškima ekipama. Po streljanju kazenskih strelov je bil za uvod uspešnejši Augsburg, ki je na koncu slavil 2:1. Na drugi tekmi proti ekipi EV Landshut je Olimpija izgubila z 2:5. V Tivoliju so 13. septembra zaključili priprave z zmago nad italijanskim Asiagom s 5:2.

Zadnjo tekmovalno tekmo je ekipa odigrala sredi marca, ko je za državni naslov v Podmežakli premagala Jesenice z 2:0 in se veselila uspeha po štirih odigranih finalnih tekmah. Pred tem je v ligi ICEH po rednem delu zasedla deveto mesto in v dodatnih tekmah za uvrstitev v končnico izgubila proti Pustertalu z 1:2 v zmagah. Vodstvo, strokovni štab na čelu s finskim trenerjem Anttijem Upijem Karhulo in igralci v novi sezoni pričakujejo nadgradnjo prejšnje z nastopom v končnici lige ICEH, v kateri želijo zmagati v roku štirih let.

"Mislim, da smo imel uspešno pripravljalno obdobje. Ekipa je boljša kot prejšnjo sezono, tudi novinci so se dobro vključili. V Meranu smo dobili še dodatno samozavest. Pred tem je bila skoraj polovica ekipe tudi na olimpijskih kvalifikacijah, kar je posebej pomembno za mlade, ki so imeli priložnosti igrati težke tekme tudi z igralci NHL. V petek na prvi tekmi sezone pričakujem izjemno predstavo na in ob ledu," je predstavnikom sedme sile na novinarski konferenci na ljubljanski železniški postaji dejal trener Karhula. Njegov novi pomočnik je nekdanji reprezentant Andrej Tavželj.

"Moja vloga se ne bo veliko spremenila, a mi bo lažje, ker smo dobili nekaj izkušenih igralcev. Lani sva bila z Žigo Pancetom edina malo starejša slovenska hokejista. Tujci so se dobro vklopili in imamo res dobro ekipo, ki lahko preseneti vsakega tekmeca. Vsi komaj čakamo, da se bo v petek vse začelo. Obenem pa moramo ostati trezni, da se ne zaletimo preveč, to bo le ena od 48 tekem rednega dela," je napovedal kapetan Žiga Pavlin.

Okrepitve poleg Slovencev tudi kanadsko obarvane

Med tujimi novinci so tudi Kanadčani Arvin Atwal, Kale Kerbashian, ki je nazadnje igral v slovaški ligi, ter Alexandre Lavoie, najboljši strelec francoske lige, nazadnje član Grenobla. Po 17 letih igranja v tujini se je vrnil Blaž Gregorc, med odmevnimi okrepitvami sta tudi slovenska reprezentanta Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, z Jesenic sta prišla branilec Rožle Bohinc in napadalec Lovro Kumanović.

Predsednik Olimpije Miha Butara je povedal, da so od spomladi veliko naredili in zelo okrepili moštvo. "Ključen je bil prihod novega partnerja, s katerim se začenja novo obdobje, ko bomo lahko izrazito dvignili cilje. S sponzorji smo sklenili štiriletne pogodbe, prišli so novi mednarodni partnerji, vse to bo omogočilo rast," je navedel predsednik Butara.