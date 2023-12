Hokejisti Olimpije na domačem ledu prejel pol ducata golov in izgubili

Ljubljanski hokejisti so v zadnjih dveh tekmah dosegli lepi zmagi nad favoriziranima koroškima ekipama, proti Beljaku so celo z zaostanka 1:4 prišli do zmage s 6:4. A niza danes niso podaljšali v boju s tekmecem z dna lestvice. Usoden je bil slab začetek, po katerem so se zeleno-beli sicer dvakrat približali, a nasprotnikov niso mogli ujeti.

V prvi tretjini so gostje dokaj zlahka prišli do dveh golov naskoka, potem ko so praktično vsako nevarno akcijo spremenili v zadetek, drugi gol je dosegel slovenski reprezentant Blaž Gregorc ob številčni prednosti. Za nekaj upanja je poskrbel Maris Bičevskis, toda že minuto zatem je domača zasedba spet dobila gol. Po 1:3 je namesto Robina Rahma med vratnici stopil Luka Kolin.

Druga tretjina je bila za zeleno-bele boljša. Narekovali so ritem in imeli premoč. Niso pa je spremenili v zadetek, vsaj ne do 32. minute. Takrat je za znižanje poskrbel Trevor Gooch, sodniki so zadetek potrdili šele po ogledu posnetka, ko so preverjali morebitno oviranje vratarja. A tudi to znižanje ni trajalo dolgo. Že manj kot tri minute pozneje so bili gostje spet na +2 in v zadnji tretjini so morali zmaji začeti z enakega izhodišča kot v prvi.

Začeli pa so slabo, saj so hokejisti Gradca že prvi napad po le 15 sekundah izkoristili za nov gol. Ta je dokončno spodrezal krila domačim, ki so kmalu dobili še šesti gol. Precej razglašeni so bili neučinkoviti tudi ob dveh zaporednih kaznih na strani Gradca, ki sta ostali neizkoriščeni. Gol Jake Sodje v predzadnji minuti pa je le kozmetično popravil končni vtis ob porazu.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali 8. decembra v gosteh pri Innsbrucku.

Izidi 26.kroga hokejske lige ICEHL:

- petek, 1. december:

Vienna Capitals - Innsbruck 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Fehervar - VSV Beljak 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

SŽ Olimpija - Graz99ers 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

Pioneers Vorarlberg - Salzburg 3:6 (2:3, 0:0, 1:3)

Asiago - Black Wings Linz 8:7 (3:0, 2:4, 2:3; 1:0)

Pustertal - Bolzano 2:3 (2:0, 0:1, 0:1; 0:1)