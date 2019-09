Zmaji do druge zaporedne zmage v alpski ligi

Hokejisti SŽ Olimpije so odigrali četrto tekmo v alpski ligi. Po uvodnih dveh porazih in zmagi proti Feldkirchu so gostili Ritten in zmagali s 3:2.

Zmaji so drugič zapored zmagali. FOTO: Damjan Žibert Olimpija, ki bo z Rittnom igrala čez tri tedne še na turnirju celinskega pokala (tam bosta še Ferencvaros in Txuri-Urdin San Sebastian), je po 40 minutah zaostajala z 0:2. V zadnji tretjini pa ji je uspel preobrat. Tega je začelSašo Rajsar v 42. minuti, izenačil jeGal Koren v 49., zmagoviti zadetek pa je zabil Anže Ropret v 56. minuti. Nova tekma alpske lige Ljubljančane čaka že v soboto, ko bodo gostili Val Gardeno.



Izid:

SŽ Olimpija - Ritten Sport 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Rajsar 42., Koren 49., Ropret 56.; Obuchowski 22., Spinell 38.