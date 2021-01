Hokejisti Olimpije z zmago na vrh lestvice AL

Po točkah so ljubljanski hokejisti izenačeni z italijanskim Pustertalom (48), a imajo boljšo razliko v golih, poleg tega pa odigrani tudi dve tekmi manj. Gosti so grozili le nekaj minut prve tretjine, nato so zmaji zagospodarili na ledu. Povedli so v tretji minuti, ko se je pred vrati odlično znašel Martin Bohinc,ki je plošček preusmeril v mrežo. Francis Beuvillier, nova okrepitev zeleno-belih, je v deseti minuti pokazal svoje mojstrstvo, po samostojni akciji je izid povišal. Tretji gol je ob igralcu več dosegel Žiga Pance, ki se je znašel v gneči pred vrati, izid prve tretjine, v kateri je bilo razmerje strelov 20:6, je postavil Aleksander Magovac.

V drugi tretjini se je premoč Olimpije nadaljevala, edini gol v tem delu pa je dosegel Beuvillier, ki je v po strelu Mihe Zajcaodbit plošček iz neposredne bližine poslal v prazno mrežo. Končni izid je v zadnji tretjini ob igralcu več s strelom od daleč dosegel Anže Ropret. Razmerje strelov je bilo 51:22 v korist domače ekipe.

Olimpija bo naslednjo tekmo odigrala 2. februarja, ko bo gostovala v Cortini.