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Hokej

Hokejisti Olimpije za peto zaporedno zmago nadigrali Pustertal

Brunico, 11. 11. 2026 22.47 pred 8 urami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Joshua Darren Lawrence

Hokejisti Olimpije so v vnaprej odigrani tekmi 42. kroga lige ICE v gosteh premagali Pustertal s 6:3 (3:2, 1:1, 2:0) in se prebili na drugo mesto na razpredelnici. Ljubljančani bodo v petek v Tivoliju gostili starega rivala iz Salzburga.

Hokejisti Olimpije so dosegli še peto zaporedno zmago v ligi in prvo po skoraj dveh letih v Brunicu. V neposrednem obračunu doslej tretje in četrte ekipe lige so se veselili zmage na derbiju z vedno neugodnimi Južnimi Tirolci.

Začelo se je po domačih notah, ko je v šesti minuti zadel Gerry Robert Fitzgerald, a je Joshua Darren Lawrence dve minuti in pol kasneje potisnil plošček v domačo mrežo po strelu Bineta Mašiča ter izkoristil številčno premoč na ledu za izenačenje.

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Domači so še enkrat povedli, v končnici pa so zmaji zagospodarili na ledu in Marly Quince v 17. minuti in Žiga Mehle 12 sekund pred piskom sirene sta poskrbela za prvo prednost Olimpije na tekmi. Izid 13:13 v strelih na gol, pa je med ekipama, ki imata vsaj začasno najboljšo obrambo in najbolj učinkovit napad v ligi, obetal zanimivo nadaljevanje.

V drugem delu je bila Olimpija dolgo aktivnejša, v končnici pa krčevito branila prednost, ko je moral z ledu Jan Čosić in neposredno za njim še Colin Reid McNeill. Drugo izključitev je s strelom z razdalje za 3:3 kaznoval Greg DiTomaso. A Olimpija je potrebovala le 22 sekund za novo vodstvo, ko je bil ob izključitvi v ekipi Brunica natančen Joshua Darren Lawrence.

Hokejisti Olimpije so prišli do pete zaporedne zmage.
Hokejisti Olimpije so prišli do pete zaporedne zmage.
FOTO: ICEHL

V zadnjem delu je morala Olimpija najprej prestati novi dve minuti z igralcem manj, ob koncu četrte minute pa je z izjemno natančnim strelom tik ob vratnici za 5:3 poskrbel Marcel Mahkovec. V končnici so gostitelji izenačenje iskali z menjavo vratarja s šestim igralcem v polju. Še najlepšo priložnost je pri tem zapravil Nicolai Meyer, ki je zadel vratnico Pustertala. To pa je sekundo pred koncem popravil Aljoša Crnović, ki je zadel ob izključitvi Austina Rueschhoffa.

Liga ICE, 42. krog, vnaprej odigrana tekma, izid:

Pustertal - Olimpija Ljubljana 3:6 (2:3, 1:1, 0:2)
Fitzgerald 6., Bowlby 9., Di Tomaso 38.; Quince 8., 16., Mehle 20., Lawrence 38., Mahkovec 44., Crnović 60.

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