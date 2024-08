Hokejisti Olimpije začeli priprave na novo sezono

Hokejisti Olimpije so v lanski sezoni regionalne lige ICEHL ostali brez končnice. V boju za zadnji mesti za izločilni del sezone, kjer so se pomerila moštva na mestih od 7 do 10 po rednem delu, so izgubili proti Pustertalu. Redni del lige so končali na devetem mestu. Zatem so Ljubljančani osvojili naslov državnega prvaka, ko so v finalni seriji po štirih zmagah premagali Jeseničane.

"Zadnja sezona je bila nekoliko prekratka, tako da smo imeli zelo dolgo poletje. Zdelo se je dolgo, a saj veste, kako je na Finskem, kjer ni tako toplo in je hitro minilo, tako da je dobro biti nazaj na ledu," je uvodoma zbranim novinarjem po treningu dejal trener Antti Upi Karhula.

"Dobra stvar je, da imamo tudi nekaj starih obrazov, ni bilo treba veliko menjati. Seveda smo veseli, da smo pripeljali nekaj novih fantov, tako domačih kot tujih. Potrebno bo nekaj časa, da se spoznamo, ampak komaj čakam. Mislim, da smo vsaj na papirju dobili tisto, kar smo si želeli. Na papirju se ekipa zdi nekoliko močnejša in širša kot lani, ampak igra se na ledu in na koncu dneva ni pomembno, kaj je na papirju," je o novincih v ekipi nadaljeval finski strokovnjak.