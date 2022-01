Hokejisti Olimpije znova okusili slast zmage

Ljubljanski hokejisti so danes igrali prvo domačo tekmo v letu 2022. Potem ko so morali zaradi karantene prestaviti štiri dvoboje in so v petek izgubili na gostovanju v Gradcu, so danes gostili predzadnji Dornbirn in, resda z nekaj težavami, prišli do že zelo potrebnih treh točk.

Kriza domače ekipe se zdaj vleče že nekaj tednov. V zasedbi iz Tivolija imajo veliko težav, poleg bolezni še poškodbe in kazni dveh igralcev, tako da so precej oslabljeni. Tudi zato so v zadnjih dneh poskrbeli še za dve okrepitvi, v ekipo sta prišla mladi slovenski igralec Rok Kapel ter Francoz Bastien Maia.

V vratih domače ekipe je tokrat stal Paavo Hölsä, Ljubljančani pa so danes igrali po sistemu toplo-hladno. Na trenutke so bili precej boljši in stiskali tekmece, delali pa so tudi napake, po katerih je Dornbirn prišel do prvega gola in potem še do enega vodstva.