Hokejisti SŽ Olimpije nadaljujejo z odlično igro, doma je padel tudi Innsbruck

Ljubljanski hokejisti so trojček domačih tekem v tem tednu končali z drugo zmago, premagali pa so Innsbruck, od vseh treh tekmecev najvišje uvrščeno ekipo. Z novimi tremi točkami so zdaj skupno pri 61, pet jih loči od šestega mesta, ki kot zadnje še vodi v končnico. Po drugi strani imajo na kvalifikacijskih mestih za končnico varnih 13 točk naskoka pred 11. mestom, ki ne omogoča več nadaljevanja sezone.

Danes so odigrali po sistemu slab začetek, dober konec. Luka Kolin, ki je dobil priložnost med vratnicama, je namreč prvič klonil po zgolj 16 sekundah tekme. A so v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje in prevzeli pobudo. Sad takšnega razmerja moči pa je bil popoln preobrat že v prvi tretjini.