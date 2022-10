Hokejisti SŽ Olimpije so se od Lige prvakov poslovili z novim porazom

Ljubljanski hokejisti so s pričakovanim porazom končali nastope v ligi prvakov. To je bil njihov šesti poraz na šesti tekmi, švicarski Zug, ki si je s petimi zmagami že pred obračunom z Ljubljančani zagotovil napredovanje v osmino finala in je lahko tudi odpočil kar nekaj igralcev, se je spet izkazal za precej boljšega tekmeca. Predvsem je Ljubljančanom pokazal, kako se izkoriščajo svoje priložnosti, še posebno ob številčni premoči na ledu (Švicarji so svoji dve priložnosti izkoristili, gosti svojih dveh ne), v polju posebno velike razlike niti ni bilo. So pa domači tudi veliko več streljali na tekmečeva vrata.

Slovenski prvaki, njihov trener Mitja Šivic je nekoliko pomešal napadalne trojke, so tekmo sicer začeli pogumno, a domači so jih hitro umirili. Po zapravljeni priložnosti Luke Kalana, ki se je sam znašel pred vratarjem, so že v četrti minuti povedli. Kalan je moral na klop za kaznovane, številčno prednost pa so domači z mojstrsko akcijo izkoristili, nato pa ob izenačenim številčnem stanju na ledu dosegli še en gol.