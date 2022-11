Hokejisti SŽ Olimpije v gosteh doživeli četrti zaporedni poraz

Ljubljanski hokejisti so v regionalnem tekmovanju doživeli četrti poraz v nizu. Tudi tokrat je bil scenarij podoben kot na prejšnjih dvobojih, krajše obdobje slabe igre je zeleno-belim odneslo možnosti za kaj več, čeprav je bil preostanek tekme soliden.

Tokrat je bil za poraz proti staremu znancu iz alpske lige, s katerim so se Ljubljančani po njegovem prihodu v najvišji razred regionalnega hokeja pomerili prvič, kriv slab začetek. Žan Us je namreč prvič po plošček v mrežo moral v drugi minuti, v peti pa je domačim že uspelo izkoristiti "power play". Za goste sta imela nato priložnost Žiga Mehle in z igralcem manj Jaka Sodja, toda že v naslednjem napadu so domači še enkrat izkoristili številčno prednost. Ko je že kazalo, da bodo na odmor odšli s tremi goli naskoka, pa je Miha Zajc le zadel in ohranil nekaj upov.