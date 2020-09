Hokejisti Tampe prvi finalisti vzhodne konference lige NHL

Hokejisti s Floride so povedli z 2:1 v tretji tretjini, ko se je med strelce vpisal Anthony Cirelli. David Krejči pa je v 58. minuti dosegel zadetek za izenačenje 2:2 ter podaljšek, v katerem pa se je tehtnica nagnila na stran floridske zasedbe. Tekmec Tampe Bay v konferenčnem finalu še ni znan. New York Islanders proti Philadelphia Flyers vodijo s 3:1 v zmagah.

NHL je sporočil najnovejše podatke o rezultatih testiranj na novi koronavirus, ki jih opravljajo v obeh "mehurčkih", kjer izvajajo končnico lige. Tudi tokrat okužb ni bilo. V NHL so igranje končnice v Edmontonu in Torontu poimenovali četrta faza vrnitve v igro, vsak teden pa vodstvo tekmovanja izda poročilo o opravljenih testih.

Peti teden je minil brez okužb s covidom-19, izvedli pa so skupno 2814 testov. Testirajo vse člane ekip, v vsaki je 52 ljudi, med njimi vse igralce. Teste izvajajo vsak dan, zadnji podatki zajemajo teste med 23. in 29. avgustom. V vodstvu tekmovanja dodajajo, da bodo še naprej redno obveščali o poteku testiranj, ne bodo pa razkrivali imen ali klubov, če bo prišlo do kakšne okužbe.