Hokejisti Tampe z novo zmago skočili na vrh vzhoda

S tremi točkami je tokrat izstopal Jake Guentzel, ki je dosegel prvi gol za Tampo in prispeval podaji za preostala dva zadetka domače zasedbe. Odločilnega je dosegel 40-letni Corey Perry po sedmih minutah zadnje tretjine. Tampa ima na vrhu atlantske divizije 98 točk, toliko kot Buffalo, ki je odigral tekmo več. Sledijo pa Montreal Canadiens s 93 točkami. Slednji so v gosteh premagali vodilno zasedbo metropolitanske divizije Carolina Hurricanes s 3:1. Po golu domačih, dosegel ga je Andrej Svečnikov, so gosti v drugi tretjini zadeli trikrat, dvakrat je bil natančen Nick Suzuki, prispeval pa je še podajo za gol Cola Caufielda za 2:1.

V boju za končnico tako na vzhodu kot zahodu ostaja tesno. Boston Bruins trenutno z 92 točkami držijo prvo od dveh mest v razvrstitvi "wild card", potem ko so v gosteh po kazenskih strelih s 4:3 ugnali neposredne konkurente za končnico Columbus Blue Jackets. Modri jopiči so vodili s 3:0, v zadnjih tretjini pa so jih drago stale izključitve. Dve od teh je izkoristil Pavel Zacha, pri čemer je na 3:3 izenačil vsega 11 sekund pred iztekom rednega dela. Zacha je prispeval tudi podajo za prvi zadetek kosmatincev, pod katerega se je podpisal Charlie McAvoy.

Columbus ima na zadnjem mestu, ki še vodi v končnico, 88 točk, sledijo pa Ottawa, Detroit in Philadelphia s po 86. Slednja je z 2:1 po podaljšku ugnala Dallas, ki si je že pred dnevi zagotovil nastop v končnici. Na zahodu so daleč pred vsemi tri ekipe iz centralne divizije Colorado (106 točk), Dallas (100) in Minnesota (94), obeta pa se ogorčen boj za končnico, ki jo bodo Vegas Golden Knights lovili z novim trenerjem. Po seriji slabših rezultatov so namreč zlati vitezi odpustili Brucea Cassidyja in ga nadomestili z Johnom Tortorello. Vegas je na zadnjih desetih tekmah zabeležil le tri zmage, a ostaja tretji v pacifiški diviziji. Sedeminšestdesetletni Tortorella v NHL ni služboval vse od marca lani, ko je nazadnje vodil Philadelphio, v zgodovini pa je med vsemi trenerji v najmočnejšem hokejskem tekmovanju na devetem mestu po številu zmag (770). Bil pa je eden izmed pomočnikov v ameriški reprezentanci ob naslovu olimpijskih prvakov pred dobrim mesecem dni.

Vegas ima trenutno 80 točk, pred njim sta v pacifiški diviziji Anaheim (86) in Edmonton (83). V boju za končnico dobro kaže Utahu (82), v tesnem boju pa so Nashville (77), Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem (76), Seattle (75), Winnipeg (74) ter San Jose in St. Louis (oba po 73 točk). Liga NHL, izidi:

New York Rangers - Florida Panthers 3:1 Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 3:2 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 1:3 Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 3:4 (kazenski streli) New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 5:3 Philadelphia Flyers - Dallas Stars 2:1 (podaljšek)