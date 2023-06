Hokejisti Vegasa še do druge (prepričljive) zmage nad Florido

Hokejisti Vegas Golden Knights so zmagali na obeh domačih tekmah v finalu Stanleyjevega pokala proti ekipi Florida Panthers. Potem ko so prvo tekmo dobili s 5:2, so na drugi v ameriški igralniški meki zmagali s 7:2 in v boju na štiri zmage povedli z 2:0. Zdaj se dvoboj za naslov prvaka seli na Florido.

Obe ekipi drugič v klubski zgodovini nastopata v finalu Stanleyjevega pokala in še nikoli nista osvojili naslova. Panterji so se kot osmouvrščena ekipa vzhodne konference uvrstili v končnico s posebnim povabilom, vitezi pa so bili v rednem delu najboljša ekipa zahodne konference. Na drugi tekmi je moral vratar gostov Sergej Bobrovskij v drugi tretjini predčasno iz igre, potem ko je prejel štiri gole iz 13 strelov v samo 27 minutah. Tudi branilec Floride Radko Gudas je zapustil igro zaradi poškodbe po udarcu napadalca vitezov Ivana Barbaševa. Jonathan Marchessault je po slabih 13 minutah igre popeljal Vegas v vodstvo z 1:0. Alex Martinez je nato prednost ob koncu prvega dela podvojil. Ko sta nato v drugi tretjini zadela še Nicolas Roy in Brett Howden, je moral šokirani Bobrovskij z ledu. Gostom je nekaj upanja vrnil Anton Lundell, potem ko je po 14 sekundah igre v zadnji tretjini zadel za Florido, vendar so zlati vitezi spet odločno odgovorili. Marchessault je zadel še drugič na tekmi, na 6:1 je povišal Michael Amadio, preden je Matthew Tkachuk dosegel še en gol za goste, ki pa je bil slaba tolažba. Za končni izid se je s svojim drugim zadetkom večera izkazal še Howden. Tretja tekma bo v četrtek na Floridi. Liga NHL, končnica, finale, 2. tekma, izid:

Vegas Golden Knights - Florida Panthers 7:2

(Vegas Golden Knights vodijo z 2:0 v zmagah); * Opomba: Ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.