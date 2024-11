Hokejisti Winnipega nadaljujejo z izjemnimi igrami, tokrat je padla Tampa

New York Rangers so na mestnem derbiju premagali Islanders s 5:2 in povečali vodstvo v metropolitanski skupini. Ruska vratarja obeh ekip Ilija Sorokin in Igor Šesterkin sta ubranila po 35 strelov, a se je v Madison Square Gardnu veselil slednji skupaj z rojakom Artemijem Panarinom, ki je zadel dvakrat, in Vincentom Trocheckom, ki je dosegel dvestoti gol v NHL.

Boston Bruins so premagali Seattle Kraken z 2:0 in drugič v nizu svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. Jeremy Swayman je zaustavil vseh 23 strelov, zadela sta Charlie Coyle in Justin Brazeau. Carolina Hurricanes so bili boljši od Washington Capitals s 4:2. Rus Dmitrij Orlov, ki je v ekipi iz ameriške prestolnice igral med letoma 2011 in 2023 ter leta 2018 z njo osvojil Stanleyjev pokal, je dosegel dva gola za Carolino in podaljšanje niza zmag na šest tekem.