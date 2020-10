Pet Slovencev v skupinskem delu Lige Evropa

V skupinskem delu tekmovanja bo igralo 48 klubov, razdeljenih v 12 skupin. V štirih od teh igrajo tudi Slovenci. Dinamo Zagreb Petra Stojanovića bo igral v skupini K s CSKA Moskvo, Feyenoordom in Wolfsbergom; Rapid iz Dunaja Dejana Petrovića bo igral v skupini B z Arsenalom, Moldejem in Dundalkom; AEK Atene Žige Lacija bo v skupini G z Brago, Leicester Cityjem in Zorjo Lugansk; Rijeka Adama Gnezde Čerina in trenerja Simona Rožmana pa bo v skupini F z Napolijem, Realom Sociedadom in Alkmaarjem.

V skupini A so sicer Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofija, v skupini C Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Sheva, Nice, v skupini D Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan, v skupini E pa PSV Eindhoven, Paok, Granada, Omonia. V skupini H so Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille, v skupini I Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor, v skupini J Tottenham, Ludogorec, Lask Linz, Antwerpen, v skupini L pa Gent, Crvena zvezda, Hoffenheim in Slovan Liberec.

Eden glavnih zvezdnikov tekmovanja bo izkušeni švedski napadalec Zlatan Ibrahimović, ki bo v dresu Milana poskušal loviti svojo drugo evropsko lovoriko, doslej je osvojil le evropski superpokal leta 2009. Devetintridesetletnika in rdeče-črno druščino v uvodnem krogu čaka gostovanje v Glasgowu pri Celticu.

Ibrahimović sicer zaradi let ne sodi več med tržno najbolj vredne nogometaše, po Transfermarktu so v tej sezoni evropske lige najbolj vredni Tottenhamova Harry Kane (120 milijonov) in Heung-min Son (75), Napolijev Kalidou Koulibaly (65), Milanov Gianluigi Donnarumma (60) ter Romin Nicolo Zaniolo in Leicestrov James Maddison (oba po 55).