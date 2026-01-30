Hokejistom Olimpije pomemben derbi s Salzburgom

V zelenem dresu je tokrat zablestel Jan Drozg, ki v letu 2026 še ni dosegel gola, tokrat pa zadel za 1:0, 3:1 in 4:1 ter bil podajalec pri drugem golu Olimpije, ki ga je dosegel Nicolai Meyer.
Tekma se je začela s premočjo Olimpije, ki jo je v peti minuti nagradil dobro postavljeni Drozg. Ljubljančani so imeli več od igre, pretres pa doživeli v uvodu 16. minute, ko je moral z ledu vratar Lukaš Horak, ki se je v eni od parad poškodoval.
A Luka Kolin je dobro zamenjal Horaka in predvsem v drugem delu, ko je bil Salzburg tudi po zaslugi izključitev v domači ekipi nevarnejši, je Olimpija obdržala vodstvo. Izenačenje po golu Devanteja Stephensa v 30. minuti je zdržalo štiri minute in pol, preden sta vnovič nastopila Drozg in Meyer, podajalec pri dveh zadetkih.
V zadnjem delu sta tekmo odločila Drozg in Nik Simšič, ki sta z goloma v razmaku 96 sekund potopila upe gostov na preobrat.
Počitka za slovenske prvake ne bo. Že v soboto jih čaka zahtevno gostovanje v Beljaku, ki se krčevito bori za vstop v končnico.
