Hokej

Hokejistom Olimpije pomemben derbi s Salzburgom

Ljubljana, 30. 01. 2026 21.15 pred 16 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Olimpija - Salzburg

Hokejisti Olimpije v končnici rednega dela razširjenega avstrijskega prvenstva nadaljujejo uspešno serijo. V domačem Tivoliju so zmaji s 5:1 dobili derbi z drugouvrščenim Salzburgom in ujeli četrtouvrščeni Bolzano. Obe ekipi sta praktično že v končnici, točke pa so že pomembne za razvrstitev in s tem morebitno prednost domačega ledu na tekmah na izpadanje.

V zelenem dresu je tokrat zablestel Jan Drozg, ki v letu 2026 še ni dosegel gola, tokrat pa zadel za 1:0, 3:1 in 4:1 ter bil podajalec pri drugem golu Olimpije, ki ga je dosegel Nicolai Meyer.

Tekma se je začela s premočjo Olimpije, ki jo je v peti minuti nagradil dobro postavljeni Drozg. Ljubljančani so imeli več od igre, pretres pa doživeli v uvodu 16. minute, ko je moral z ledu vratar Lukaš Horak, ki se je v eni od parad poškodoval.

A Luka Kolin je dobro zamenjal Horaka in predvsem v drugem delu, ko je bil Salzburg tudi po zaslugi izključitev v domači ekipi nevarnejši, je Olimpija obdržala vodstvo. Izenačenje po golu Devanteja Stephensa v 30. minuti je zdržalo štiri minute in pol, preden sta vnovič nastopila Drozg in Meyer, podajalec pri dveh zadetkih.

V zadnjem delu sta tekmo odločila Drozg in Nik Simšič, ki sta z goloma v razmaku 96 sekund potopila upe gostov na preobrat.

Počitka za slovenske prvake ne bo. Že v soboto jih čaka zahtevno gostovanje v Beljaku, ki se krčevito bori za vstop v končnico.

hokej hk olimpija

Slovo po tridesetih letih: Hribar končal sodniško hokejsko kariero

V Tivoliju bo dišalo po končnici: derbi s Salzburgom v znamenju olimpijskega vzdušja

