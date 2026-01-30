Hokejistom Olimpije pomemben derbi s Salzburgom

V zelenem dresu je tokrat zablestel Jan Drozg, ki v letu 2026 še ni dosegel gola, tokrat pa zadel za 1:0, 3:1 in 4:1 ter bil podajalec pri drugem golu Olimpije, ki ga je dosegel Nicolai Meyer.

Tekma se je začela s premočjo Olimpije, ki jo je v peti minuti nagradil dobro postavljeni Drozg. Ljubljančani so imeli več od igre, pretres pa doživeli v uvodu 16. minute, ko je moral z ledu vratar Lukaš Horak, ki se je v eni od parad poškodoval.