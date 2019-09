Hokejistom SŽ Olimpije druga zaporedna pokalna lovorika

Podobno kot lani, sta se v finalu hokejskega pokala Slovenije, ki ga organizira Hokejska zveza Slovenije (HSZ), pomerili najboljši slovenski moštvi, SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice. Obe moštvi sta se zanesljivo prebili do finalnega obračuna. Lani je bil izid finala tesen (2:1), letos pa so Ljubljančani, ki so bili v vlogi favorita, zmagali s precej višjo razliko. Po prvi tretjini je bil izid izenačen, nato pa so Ljubljančani naredili razliko v drugi tretjini, v zadnji pa le še potrdili naslov z dvema goloma. Jeseniški navijači so na led vrgli dimno bomno v drugi polovici druge tretjine in sodniki so se odločili za premor in čiščenje ledu. Premor so bolje izkoristili Ljubljančani, dosegli so tri zaporedne gole in povedli s 6:3. Jeseničani so sicer izid znižali (6:4), a so nato v zadnjem delu zmagovalci dodali še dva.

Gledalci so videli kar 12 golov, bolj zadovoljni pa so bili ljubljanski navijači. Zanimivo je, da je za Olimpijo med strelce vpisalo osem različnih hokejistov: Anže Ropret, Žan Jezovšek, Gal Koren, Enes Gorše, Mark Sever, Sašo Rajsar, Nik Simšič in Anej Kujavec. Za Jeseničane so gole dosegli Jaka Šturm, Jaka Ankerst, Blaž Tomaževič in Andrej Hebar. Pokal, ki ga je predal presednik HZS Matjaž Rakovec, je dvignil kapetan Žiga Svete, ki je zamenjal poškodovanega Aleša Mušiča,