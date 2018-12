Hokejska drama v Calgaryju po okusu domačih gledalcev

Pri Calgaryju se je izkazalMatthew Tkachuk, ki je zbral kar štiri podaje, domača ekipa pa je v končnici rednega dela uprizorila prvovrsten preobrat in izničila zaostanek 3 : 5. Minuto in osem sekund pred koncem je na 4 : 5 znižal Šved Rasmus Andersson, sedem sekund pred koncem dramatičnega dvoboja pa je na 5 : 5 izenačil Sean Monahan. Hokejisti iz Las Vegasa so se v minuli krstni sezoni prebili v finale Stanleyjevega pokala in nato klonili proti Washingtonu, na današnjem obračunu v velikem jabolku pa so bili boljši od otočanov s 3 : 2 in na zadnjih enajstih tekmah dosegli že deveto zmago. Zmagoviti gol za igralce iz Nevade je v zadnji tretjini prispeval Čeh Tomaš Nosek.