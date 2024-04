Hokejska Olimpija z novim imenom, podobo in okrepitvami, kot je Robert Sabolič

Hokejski klub Olimpija je danes predstavil novo celostno podobo in razkril cilje v naslednjih letih. S prihodom strateškega partnerja Alexandra Lefebvra so precej povečali proračun kluba, pripeljali pa tudi nekaj odmevnih okrepitev, med njimi sta slovenska reprezentanta Robert Sabolič in Blaž Tomaževič.

Slovenski prvaki, ki so zadnje tri sezone nastopali tudi v mednarodnem tekmovanju, ligi ICEHL, so na današnji predstavitvi v ljubljanskem železniškem muzeju predstavili korenite spremembe v prihajajoči sezoni in za naslednje obdobje.

Po novem v imenu kluba ne bo več pokrovitelja, namesto SŽ Olimpija se bo klub imenoval Olimpija Ljubljana. Spremenili pa so tudi celostno podobo in logotipe. Dosedanji grb je zamenjal stiliziran zmaj v obliki črke L, ki bo, kot so poudarili vodilni v klubu, še dodatno poudaril povezavo kluba in mesta. Največje novosti so na področju financ in kadrovske postave za naslednjo sezono. V klub kot podpredsednik in strateški vlagatelj prihaja Kanadčan Alexandre Lefebvre, eden največjih kanadskih poslovnežev na trgu gradbenega materiala. O številkah predsednik kluba Miha Butara ni želel govoriti, a je namignil, da bo proračun kluba zdaj omogočal, da v Tivoli pripeljejo tudi najboljše slovenske igralce in do zdaj nedosegljive tujce. "Z Ljubljano in Slovenijo sem povezan prek družine. Večkrat obiščemo Slovenijo in tu nam je izjemno všeč. Kot Kanadčan sem seveda tudi goreč hokejski navdušenec, je povedal Alexandre Levfebvre. S partnerstvom z vodilnim slovenskim hokejskim klubom dajemo zagon nadaljnjemu razvoju tega športa v Ljubljani in Slovenji, domovini staršev moje soproge. Na tak način želimo pomagati lokalni skupnosti in družbi, pa čeprav morda ne živimo v isti državi. Vsekakor si želimo zgodbo hokeja v Ljubljani še nadgraditi, še okrepiti konkurenčnost profesionalne ekipe, hkrati pa krepiti vzgojo mladih hokejistov, talentov v tem športu. Imamo motivacijo in voljo," je povedal Lefebvre, ki je že postal podpredsednik kluba.

Takšne namere so nato takoj potrdili s predstavitvijo igralske zasedbe. Potem ko so se v dneh in tednih po končani sezoni poslovili od nekaterih igralcev (med njimi so bili tudi Chris Dodero in najboljši strelec Trevor Gooch, pa tudi Aljaž Predan), so danes predstavili tiste, ki so ostali in predvsem novince. Najbolj odmevna okrepitev je nedvomno Robert Sabolič, izkušen slovenski reprezentant, ki je v zadnjih sezonah igral v Beljaku. Poleg njega se bo v Ljubljano po dveh sezonah vrnil še njegov dosedanji soigralec Blaž Tomaževič, z Jesenic prihajata branilec Rožle Bohinc in napadalec Lovro Kumanović. Kot prvi tuji okrepitvi sta na seznamu Kanadčana Kale Kerbashian (nazadnje je igral v slovaški ligi) ter Alexandre Lavoie (najboljši strelec francoske lige, nazadnje član Grenobla). Kot pomočnik trenerja pa v Tivoli prihaja nekdanji reprezentant Andrej Tavželj.

Levebfre je kot motiv za vstop v slovenski hokej izpostavil tudi povezavo s Slovenijo, oče njegove žene je Slovenec, državljanstvo pa imajo tudi njegovi otroci. Predsednik kluba Miha Butara je poudaril, da bodo cilji dolgoročni in usmerjeni tudi v razvoj mladih igralcev, za naslednje štiri sezone pa so jih natančno razdelali. V ligi ICEHL želijo postopoma napredovati od neposredne uvrstitve v končnico prek polfinala in finala, pa vse do naslova prvaka v ICEHL. "Proces vstopa strateškega partnerja je trajal nekaj časa, z Alexom smo se pogovarjali od septembra. Cilji so precej visoki, a verjamem, da jih bomo z entuziazmom, delom in novimi sponzorji tudi dosegli," je o novostih dejal Butara. "Želimo združevati najboljše slovenske igralce, doslej si nismo mogli privoščiti malo dražjih igralcev. Z vsemi, s katerimi smo podpisali, smo naredili kar velik korak v primerjavi s tem, kar smo imeli doslej. Bomo pa naredili še kakšno presenečenje," je napovedal Butara.

Med tistimi, ki ostajajo kot nosilci tudi v prihodnje, je tudi kapetan Žiga Pavlin. Poleg Pavlina bodo v klubu iz letošnje sezone ostali še vratarja Lukaš Horak in Luka Kolin, branilci Jan Ćosić, Aljoša Crnović, Tian Hebar in Bine Mašič ter napadalci Miha Beričič, Maris Bičevskis, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Žiga Pance, Nik Simšič, Jaka Sodja, Miha Zajc in Luka Vodlan.