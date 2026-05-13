Hokej

Kanadski hokejski velikan bo igral proti slovenskim risom

Zürich, 13. 05. 2026 12.09 pred 16 minutami 1 min branja 0

STA
Connor McDavid in Sidney Crosby

Potem ko mu na letošnjih zimskih olimpijskih igrah ni uspelo osvojiti zlata s Kanado, Sidney Crosby upa vsaj na zlato medaljo na svetovnem prvenstvu. Zvezdnik lige NHL in Pittsburgh Penguins in dvakratni olimpijski prvak bo igral na svojem četrtem SP.

Superzvezdnik prvenstva NHL Sidney Crosby se bo na SP v hokeju na ledu v Švici pridružil rekordnim svetovnim prvakom Kanadčanom. Osemintridesetletni veteran pingvinov po porazu proti ZDA (1:2) v olimpijskem finalu upa na zlato medaljo na SP. Napadalec je sicer olimpijski finale v Milanu izpustil zaradi poškodbe.

Glavni favorit Kanada bo turnir odprla v petek v Fribourgu proti Švedski. Za Crosbyja, čigar ekipa iz Pittsburgha je izpadla na začetku končnice NHL, bo to že četrto svetovno prvenstvo, potem ko je igral v letih 2006, 2015 in 2025. Naslov mu je uspelo osvojiti le leta 2015. Lani je Crosbyja in njegove soigralce v četrtfinalu presenetljivo izločila avtsajderka Danska.

