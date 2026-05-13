Kanadski hokejski velikan bo igral proti slovenskim risom

Superzvezdnik prvenstva NHL Sidney Crosby se bo na SP v hokeju na ledu v Švici pridružil rekordnim svetovnim prvakom Kanadčanom. Osemintridesetletni veteran pingvinov po porazu proti ZDA (1:2) v olimpijskem finalu upa na zlato medaljo na SP. Napadalec je sicer olimpijski finale v Milanu izpustil zaradi poškodbe.

Glavni favorit Kanada bo turnir odprla v petek v Fribourgu proti Švedski. Za Crosbyja, čigar ekipa iz Pittsburgha je izpadla na začetku končnice NHL, bo to že četrto svetovno prvenstvo, potem ko je igral v letih 2006, 2015 in 2025. Naslov mu je uspelo osvojiti le leta 2015. Lani je Crosbyja in njegove soigralce v četrtfinalu presenetljivo izločila avtsajderka Danska.