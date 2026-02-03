Naslovnica
Hokej

Hokejski risi bodo utrip pripravljenosti tipali na Škotskem

Bled, 03. 02. 2026 08.09

Avtor:
M.J.
Slavje Slovenije ob zmagi nad Francijo

Slovenska moška članska izbrana vrsta se bo znova zbrala v svoji tradicionalni pripravljalni bazi na Bledu. Varovanci selektorja Eda Terglava bodo opravili dva skupna treninga na ledu, nato pa bo hokejske rise pot vodila v Edinburgh na Škotsko. Tam bodo v februarski izdaji IIHF Evropskega pokala narodov odigrali tri prijateljske tekme – proti reprezentancam Poljske, Ukrajine in Velike Britanije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Strokovni štab pod vodstvom selektorja Eda Terglava je na tokratno akcijo risov povabil naslednje kandidate za reprezentanco. Ob tem je v času od vabila do danes prišlo do nekaterih zamenjav na prvotnem seznamu, in sicer; Ožbe Šlibar namesto Mihe Štebiha, Erik Svetina namesto Mihe Beričiča, Nik Christian Petrovič namesto Kena Ograjenška.

Razpored tekem:
Četrtek:
15:00 Poljska – Slovenija
19:30 Velika Britanija – Ukrajina

Petek:
15:00 Ukrajina – Poljska
19:30 Velika Britanija – Slovenija

Sobota:
15:00 Slovenija – Ukrajina
19:30 Velika Britanija – Poljska

Slovenija:
Vratarji: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)

Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Blaž Gregorc (HK Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/FRA), Bine Mašič (HK Olimpija), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Miha Štebih (Horacka Slavia Trebic/CZE), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)

Napadalci: Miha Beričič (HK Olimpija), Jan Drozg (HK Olimpija), Žan Jezovšek (Lindau Islanders/GER), Rok Kapel (HK Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar AV19/HUN), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Ken Ograjenšek (Black Wings Linz/AUT), Nik Christian Petrovič (EC Zug/SUI), Robert Sabolič (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Erik Svetina (HDD Jesenice), Rok Tičar (HC Pustertal/ITA)

Rezerve so: Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Anže Žeželj (SaiPa/FIN), Tom Sojer (HDD Jesenice), Mai Crnkić (EC Kitzbühler/AUT).

