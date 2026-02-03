Hokejski risi bodo utrip pripravljenosti tipali na Škotskem

Strokovni štab pod vodstvom selektorja Eda Terglava je na tokratno akcijo risov povabil naslednje kandidate za reprezentanco. Ob tem je v času od vabila do danes prišlo do nekaterih zamenjav na prvotnem seznamu, in sicer; Ožbe Šlibar namesto Mihe Štebiha, Erik Svetina namesto Mihe Beričiča, Nik Christian Petrovič namesto Kena Ograjenška.
Razpored tekem:
Četrtek:
15:00 Poljska – Slovenija
19:30 Velika Britanija – Ukrajina
Petek:
15:00 Ukrajina – Poljska
19:30 Velika Britanija – Slovenija
Sobota:
15:00 Slovenija – Ukrajina
19:30 Velika Britanija – Poljska
Slovenija:
Vratarji: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)
Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Blaž Gregorc (HK Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/FRA), Bine Mašič (HK Olimpija), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Miha Štebih (Horacka Slavia Trebic/CZE), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)
Napadalci: Miha Beričič (HK Olimpija), Jan Drozg (HK Olimpija), Žan Jezovšek (Lindau Islanders/GER), Rok Kapel (HK Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar AV19/HUN), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Ken Ograjenšek (Black Wings Linz/AUT), Nik Christian Petrovič (EC Zug/SUI), Robert Sabolič (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Erik Svetina (HDD Jesenice), Rok Tičar (HC Pustertal/ITA)
Rezerve so: Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Anže Žeželj (SaiPa/FIN), Tom Sojer (HDD Jesenice), Mai Crnkić (EC Kitzbühler/AUT).
