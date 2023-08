Hokejski zmaji osvojili Poletno ligo na Bledu

Hokejisti SŽ Olimpije so osvojili tradicionalno Poletno ligo na Bledu. Zmaji so v velikem finalu premagali beljaški VSV s 6 : 3, kar je dober obet pred uradnim začetkom sezone. Ljubljančani so pred tem v polfinalu premagali tudi večne tekmece z Jesenic (4 : 1).

Ta konec tedna so ljubljanski hokejisti tekmovali na 19. Mednarodni poletni ligi Bled in v finalu z odlično igro premagali VSV Villach in dvignili pokal zmagovalca turnirja. Zmaji so se na turnirju resnično izkazali. Na turnirju so sodelovale štiri ekipe, poleg zmajev še železarji ter hokejisti Fehervarja in Beljaka iz lige ICE. Petkov večer je prinesel prvi derbi v novi sezoni, ki so ga s 4:1 dobili zmaji in se tako uvrstili v finale tega prijateljskega tekmovanja. Ker je v petek VSV premagal Fehervar, sta se drugi dan turnirja v popoldanskem obračunu za tretje mesto pomerila Fehervar in Jesenice.

V večernem finalu pa so se zmaji pomerili s starimi znanci iz lige ICE – s VSV so namreč igrali epski četrtfinale v sezoni 2021/22, ki so ga po hudi borbi na sedmi tekmi dobili Beljačani. Tokrat je bilo drugače. Favoriti so bili Beljačani, ki so se pred to sezono še dodatno okrepili na vseh igralnih položajih. Zmaji so igrali odlično, prevladovali na ledu, igrali atraktiven hokej. Razigranost na ledu so kronali s šestimi goli.

Povedel je Beljak, a je že v naslednji akciji izenačil Miha Zajc, nekaj sekund pred koncem tekme pa Olimpijo popeljal v vodstvo Jaka Sodja. V drugi tretjini smo videli le gol Marcela Mahkovca, ki je še povišal prednost zmajev. V zadnji tretjini so najprej zadeli Avstrijci, a so zmaji hitro odgovorili najprej z golom Mihe Beričiča in še Žige Pavlina z modre črte. Po zadetku Beljaka za 5:3 so imeli ponovno nekaj upanja za vsaj izenačenje, minuto in pol do konca tekme so tako Avstrijci poskusili brez vratarja, a je Kristjan Čepon pol minute do konca zadel prazno mrežo za končnih 6:3. "V finalu smo še nagradili igro s petkovega derbija. Večino tekme smo bili v boljšem položaji, si ustvarjali več priložnosti. boljši. Imeli smo več priložnosti. Zmaga na tem turnirju je pika na i dobrim predstavam. Na tem lahko gradimo, gremo v pravo smer. Oba dneva smo bili 100-odstotni, a imamo še nekaj stvari, na katerih lahko gradimo in se nekaj naučimo iz napak," je po turnirju za klubsko spletno stran povedal kapetan Žiga Pavlin.