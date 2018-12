Hokejski zmaji še petič v sezoni boljši od železarjev

Šlo je za tretji obračun v alpski ligi, skupno pa peti v sezoni. Prve štiri so dobili Ljubljančani, v regionalnem tekmovanju so zmagali s 4:0 v gosteh in 4:3 doma, poletno prijateljsko tekmo so dobili z 2:0, finale pokala pa z 2:1. Tudi tokrat se je razpletlo z zmago zeleno-belih, spet pa je bil izid 4:3 kot na prejšnji tekmi alpske lige. Prvi derbi v trenerski vlogi je danes doživel novi jeseniški strateg Marcel Rodman, ki je v Podmežakli zamenjal Gabra Glaviča, ta je po prejšnjem derbiju ostal brez službe. Danes sta ekipi pokazali borbeno in všečno predstavo. Na začetku so bili boljši domači, si pripravili nekaj polpriložnosti, vratar gostov Clarke Saunders pa je imel nekaj dela. Toda takoj ko so se Jeseničani otresli pritiska, so tudi zadeli, po dobri podaji Philippa Paradiesa je bil pred vrati Žana Usanatančen David Rodman. Jeseničani potem niso izkoristili številčne prednosti, ko pa so bile moči spet izenačene, je po levi strani v protinapad pobegnil Žan Jezovšek in poskrbel za izenačenje, isti igralec pa je, spet po podaji Gregorja Koblarja, pred koncem tretjine ob razmerju na ledu 4-4 zadel še enkrat in Olimpija je na prvi odmor odšla z minimalno prednostjo. A ta se je v nadaljevanju hitro stopila. Jeseničani so namreč takoj na začetku druge tretjine šokirali tekmece in dosegli dva gola v razmaku le 22 sekund, najprej je bil uspešen Luka Bašič, potem pa po natančni podaji izza gola še Paradies.