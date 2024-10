Hokejski zmaji so hitro pozabili prvi poraz, tokrat je padel Vorarlberg

Ljubljanski hokejisti so v petek doživeli prvi poraz v sezoni, ko jih je obrambno odlični Innsbruck na čelu z izvrstnim vratarjem Evanom Buitenhuisom premagal s 3:0. A danes so se spet vrnili na pot prvih štirih tekem sezone in v šesti dosegli peto zmago ter začasno skočili na drugo mesto za Gradcem, ki je po petih tekmah še stoodstoten.

Ljubljančani so večji del naloge danes opravili že v prvi tretjini. Premoč na ledu so kronali z dvema hitrima zadetkoma, najprej je Nik Simšič dobro zaposlil Bineta Mašiča, minuto pozneje pa je zadel še Žiga Mehle, njegov zadetek so sodniki potrdili po ogledu videoposnetka. Ekipa iz Feldkircha se ni pobrala, pet minut zatem pa naredila novo napako in tekmecem dovolila protinapad, po katerem je Maris Bičevskis zadel že za 3:0.