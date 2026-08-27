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Hokej

Hokejski zmaji z darilom za navijače: brezplačen vstop na edino domačo pripravljalno tekmo

Ljubljana, 27. 08. 2026 10.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
HK Olimpija Ljubljana

Pred začetkom nove sezone HK Olimpija Ljubljana pripravlja posebno darilo za svoje navijače. V nedeljo, 30. avgusta, ob 16.00 bo vstop na edino domačo pripravljalno tekmo HK Olimpija Ljubljana proti EV Landshutu brezplačen. Brezplačno vstopnico si morajo obiskovalci predhodno zagotoviti prek sistema Eventim.

Hokejski zmaji se intenzivno pripravljajo na novo sezono, ko bodo imeli spet visoke cilje.
Hokejski zmaji se intenzivno pripravljajo na novo sezono, ko bodo imeli spet visoke cilje.
FOTO: Luka Kotnik

Pred začetkom nove sezone HK Olimpija Ljubljana pripravlja posebno darilo za svoje navijače. Po treh tednih treningov in prvih pripravljalnih tekmah v gosteh bodo ljubljanski zmaji prvič v tej sezoni zaigrali pred domačim občinstvom. Tekma proti nemškemu EV Landshutu bo odlična priložnost, da navijači v Tivoliju spoznajo ekipo, ki bo v sezoni 2026/27 nadaljevala lov na pokal v mednarodni hokejski ligi ICE.

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V klubu želijo začetek nove sezone v Tivoliju doživeti skupaj z navijači, zato bo nedeljsko dogajanje več kot le pripravljalna tekma. Termin ob 16.00 je kot nalašč za družinsko popoldne, zato v Tivoli vabijo tudi najmlajše navijače in vse, ki želijo zadnjo nedeljo pred začetkom šole preživeti v hokejskem vzdušju.

Žiga Jeglič in Jan Urbas bosta veliki okrepitvi zmajev v prihajajoči sezoni.
Žiga Jeglič in Jan Urbas bosta veliki okrepitvi zmajev v prihajajoči sezoni.
FOTO: 24ur.com

Po tekmi se bo dogajanje nadaljevalo v navijaški coni, kjer pripravljamo druženje z igralci HK Olimpija Ljubljana. Navijači bodo lahko spoznali letošnjo ekipo, se fotografirali z igralci ter dobili podpise na dresih, šalih in drugih navijaških rekvizitih.

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