Hokejski zmaji z darilom za navijače: brezplačen vstop na edino domačo pripravljalno tekmo

Hokejski zmaji se intenzivno pripravljajo na novo sezono, ko bodo imeli spet visoke cilje. FOTO: Luka Kotnik

Pred začetkom nove sezone HK Olimpija Ljubljana pripravlja posebno darilo za svoje navijače. Po treh tednih treningov in prvih pripravljalnih tekmah v gosteh bodo ljubljanski zmaji prvič v tej sezoni zaigrali pred domačim občinstvom. Tekma proti nemškemu EV Landshutu bo odlična priložnost, da navijači v Tivoliju spoznajo ekipo, ki bo v sezoni 2026/27 nadaljevala lov na pokal v mednarodni hokejski ligi ICE.

V klubu želijo začetek nove sezone v Tivoliju doživeti skupaj z navijači, zato bo nedeljsko dogajanje več kot le pripravljalna tekma. Termin ob 16.00 je kot nalašč za družinsko popoldne, zato v Tivoli vabijo tudi najmlajše navijače in vse, ki želijo zadnjo nedeljo pred začetkom šole preživeti v hokejskem vzdušju.

Žiga Jeglič in Jan Urbas bosta veliki okrepitvi zmajev v prihajajoči sezoni. FOTO: 24ur.com