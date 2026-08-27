Hokejski zmaji z darilom za navijače: brezplačen vstop na edino domačo pripravljalno tekmo

Pred začetkom nove sezone HK Olimpija Ljubljana pripravlja posebno darilo za svoje navijače. Po treh tednih treningov in prvih pripravljalnih tekmah v gosteh bodo ljubljanski zmaji prvič v tej sezoni zaigrali pred domačim občinstvom. Tekma proti nemškemu EV Landshutu bo odlična priložnost, da navijači v Tivoliju spoznajo ekipo, ki bo v sezoni 2026/27 nadaljevala lov na pokal v mednarodni hokejski ligi ICE.
V klubu želijo začetek nove sezone v Tivoliju doživeti skupaj z navijači, zato bo nedeljsko dogajanje več kot le pripravljalna tekma. Termin ob 16.00 je kot nalašč za družinsko popoldne, zato v Tivoli vabijo tudi najmlajše navijače in vse, ki želijo zadnjo nedeljo pred začetkom šole preživeti v hokejskem vzdušju.
Po tekmi se bo dogajanje nadaljevalo v navijaški coni, kjer pripravljamo druženje z igralci HK Olimpija Ljubljana. Navijači bodo lahko spoznali letošnjo ekipo, se fotografirali z igralci ter dobili podpise na dresih, šalih in drugih navijaških rekvizitih.
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