Geraint Thomas po koncu sezone v pokoj: 19 let? Dovolj je bilo

Leta 2018 je Geraint Thomas osvojil dirko po Franciji, najboljši pa je bil tudi na Pariz-Nici (2016), kriteriju po Dofineji (2018) ter dirkah po Romandiji (2021) in Švici (2022). Skupaj je v karieri zbral 25 zmag in nastopil na 21 tritedenskih preizkušnjah. Na stopničkah je končal še štirikrat.

Tretji je bil še na Touru 2022 in drugi tri leta prej, ko je slavil njegov moštveni kolega Kolumbijec Egan Bernal. "Čas je, da to še uradno potrdim. Res je, letošnja sezona bo zame zadnja v pelotonu. Ni bilo slabo, mar ne? Nikoli si nisem mislil, da bom kar 19 let preživel v poklicnem kolesarstvu. Veliko bo stvari, o katerih bom lahko razmišljal, ampak pred tem me čakajo še priprave na nekaj velikih dirk," je priljubljeni 38-letnik zapisal na Instagramu.

Naslednjo dirko bo odpeljal na Portugalskem po Algarveju. Začela se bo v sredo, na njej pa bodo od Slovencev nastopili Roglič, Jan Tratnik (oba Red Bull-BORA-hansgrohe) ter Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck).