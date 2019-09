Hokejski pokalni finale začinil tudi pretep, Olimpija dobila večni derbi

Hokejski večni derbi, drugi v sezoni, je napolnil tribuno hokejske dvorane v Kranju, bolj zadovoljni pa so bili na koncu ljubljanski navijači. Po derbiju na turnirju na Bledu je bil to drugi medsebojni obračun obeh moštev v sezoni. Hokejisti SŽ Olimpije so tako kot lani osvojili pokalno lovoriko, letos bolj prepričljivo (8:4). Obe moštvi se že pripravljata na začetek sezone v Alpski ligi, ki se začne naslednji konec tedna. Gledalce je na noge dvignil tudi pretep ob koncu tekme, ko sta se pomerila branilec Olimpije Mark Čepon in napadalec Jesenic Gašper Glavič.