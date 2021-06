Kanadčanom zlato na hokejskem SP

Hokejska reprezentanca Kanade je svetovni prvak za leto 2021. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine v Latviji so Kanadčani po podaljšku premagali Finsko s 3:2. Finska, ki je branila naslov z zadnjega SP pred dvema letoma, je tako ostala pri treh zmagah na SP v letih 1995, 2011 in 2019, Kanadčani pa imajo zdaj 27 lovorik, letošnja je prva po letu 2016. Današnji finale je bil ponovitev tistega z zadnjega do letos izvedenega prvenstva leta 2019. Lani prvenstva zaradi pandemije ni bilo, v izvedbi 2021 pa so na koncu zmagali Kanadčani in se tako oddolžili današnjim nasprotnikom za poraz v Bratislavi.

Ker so vse polfinalistke igrale v isti predtekmovalni skupini, sta tudi današnji finalni tekmeci že odigrali medsebojno tekmo na tem SP; takrat je zmagala Finska z enakim izidom 3:2, a po kazenskih strelih. Branilci naslova Finci so do nove priložnosti za zlato prišli z morda ne najbolj všečno igro na SP, so pa bili najbolj trdni v obrambi in so znali kaznovati napake tekmecev. Na ta način so izločili Čehe v četrtfinalu in Nemce v polfinalu, obakrat so slavili le z golom razlike.

Kanadska zgodba do finala je bila povsem drugačna. V predtekmovanju so bili Kanadčani zelo bledi in pred koncem celo trepetali za nadaljevanje SP. A so jim takrat pomagali Nemci z zmago nad domačini, v izločilnem delu SP pa je Kanada nato zaigrala kot prerojena. Najprej je v četrtfinalu po kazenskih strelih izločila rusko selekcijo, ki je bila do takrat verjetno najboljša na SP, v polfinalu pa nato še Američane.