Horak: Odločitev, da podaljšam pogodbo z Olimpijo, je bila zelo lahka

V omenjenem tekmovanju varovanci finskega strokovnjaka Anttija Karhule po 15 odigranih tekmah zasedajo visoko četrto mesto. V zadnjem tednu so zmaji odigrali štiri tekme zapored pred domačimi navijači in dosegli po dve zmagi in poraza. Pred Ljubljančani so na prvenstveni razpredelnici uvrščeni le Fehervar, Bolzano in Gradec. Skupni imenovalec odličnih predstav Olimpije v zadnjem obdobju je nedvomno izvrstni češki vratar Lukaš Horak , ki je po zadnji zmagi nad Innsbruckom (4:2) podaljšal pogodbo s klubom do konca sezone 2026/27.

"Zelo sem zadovoljen, da ostajam pri Olimpiji. Ekipa je vsako leto močnejša, cilji so vedno višji in navijači so izjemni. Ljubljana je čudovito mesto, v katerem se odlično počutim. To so razlogi, zaradi katerih je bila odločitev za podaljšanje sodelovanja zelo enostavna," je ob podaljšanju pogodbe za uradno klubsko spletno stran povedal Lukaš Horak.



Anže Ulčar, direktor HK Olimpija Ljubljana, prav tako ni skrival zadovoljstva ob podaljšanju sodelovanja z 31-letnim Čehom. "Lukaš predstavlja temelj naše ekipe, ki postaja vse močnejša. Hitro smo našli skupen jezik, saj je bil tudi Lukaš zelo zainteresiran, da ostane. To nam veliko pomeni. Poleg tega, da je odličen vratar, je tudi zelo predan klubu in našim skupnim ciljem. Prav njegova srčnost je tisto, kar ga dela še boljšega, zato smo zelo veseli, da ostaja z nami."