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Lukaš Horak je za slovensko reprezentanco nastopil na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je skupaj odigral deset tekem. Na letošnjem v Švici je branil ob zgodovinski zmagi Slovenije nad Češko s 3:2 po podaljšku.

Lukaš Horak v dresu Olimpije FOTO: HK Olimpija

"Zaradi družinskih razlogov sem se želel vrniti domov. Zelo sem vesel, da je prišla ponudba Slavije. Zame je ta klub na Češkem pojem, ima veliko tradicijo, zato se veselim novega izziva," je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran povedal Horak.

Športni direktor Slavije Patrik Eliaš je poudaril, da so v klubu veseli prihoda vratarja z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. "Verjamemo, da bo nadaljeval dobre predstave in se veselimo sodelovanja," je dejal.

Lukaš Horak v dresu slovenske reprezentance. FOTO: Profimedia

Horak je za Olimpijo igral od leta 2023. Za ljubljanski klub je zbral 133 nastopov in osvojil tri naslove državnega prvaka.

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Pred prihodom v Ljubljano je igral v Franciji in na Danskem, pred tem pa se je uveljavljal v češkem hokeju. V najmočnejši češki ligi je zbral 13 nastopov, v sezoni 2014/15 pa je bil član šampionske ekipe Litvinova, v kateri je bil prvi vratar Pavel Francouz.