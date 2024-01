Horak: Potrebovali smo to zmago

Zmaji so z dvema goloma povedli že v prvi tretjini, rezultat pa je do zadnjega dela igre ostal nespremenjen. Zmaji so uspešno zaustavili vse poskuse italijanskih gostov. V trenutkih, ko so gostje pritiskali za izenačenje, se je izkazal Lukaš Horak , zbral je kar 39 obramb. V zadnji tretjini so imeli zmaji dva igralca več na ledu, a jim ni uspelo premagati gostujočega vratarja. So pa to storili nekaj minut kasneje in postavili končni rezultat 3:0.

"Potrebovali smo to zmago. V petek je bilo res boleče, ko smo vodili z 2:0 in potem vse zapravili v zadnji tretjini. Tokrat smo se dogovorili, da bomo disciplinirani in to je bila popolna tekma. Bolzano je imel veliko strelov, a niso bili zares nevarni. Rad bi se zahvalil soigralcem, ki so blokirali strele iz bližine in mi olajšali delo," je po odlični predstavi dejal češki čuvaj mreže v vratih Olimpije.

"Bolzano ima odlično ekipo in nikoli jih ni enostavno premagati. Prvih 20 minut smo igrali zelo dobro, to je bila ena naših boljših tretjin to sezono. V drugi tretjini je Bolzano močno pritisnil, zato nismo veliko napadali. Mislim, da smo se zelo dobro branili. V zadnji tretjini jim nismo dopustili veliko prostora, odigrali smo zelo pametno. Veliko smo se naučili po petkovem porazu," pa je po tekmi povedal trener Zmajev Upi Karhula.