Hrvati zadnja 'predjed' risov: Z Japonci bo treba odigrati pravi hokej

Druga tretjina je prinesla tri gole z igralcem več, zadeli so Jan Urbas , Tičar in Anže Kuralt , ki je preusmeril plošček po silovitem strelu Blaža Gregorca . Pred koncem tretjine je pred vrati sam ostal Miha Zajc in povišal na 5:0. V zadnji tretjini sta nato padla samo še dva gola, pod katera sta se podpisala Miha Verlič in Luka Kalan .

"Priprave" na odločilni obračun z Japonsko, ki je Hrvate v prvem krogu denimo premagala z 9:0, je slovenska reprezentanca na Jesenicah nadaljevala z dvema goloma manj v mreži južnih sosedov. Po zmagi z 12:2 proti Litvi je izbrana vrsta selektorja Matjaža Kopitarja vknjižila novo pričakovano zmago, ob kateri je tokrat v vratih priložnost dobil Matija Pintarič . Po prvi tretjini je bilo nekoliko nepričakovano le 1:0. Gledalci, ki se jih je v dvorani Podmežakla za razliko od obračuna z Litvo le zbralo nekaj več, so pričakovali točo golov, toda Vito Nikolić je ostal nepremagan do 17. minute, ko je Rok Tičar načel hrvaško mrežo in napovedal učinkovitejše nadaljevanje.

'Proti Japoncem vemo, kaj lahko pričakujemo'

"Bilo je težko, vedeli smo, kaj nas čaka. Dali smo sedem golov, lahko bi jih še pet več, pa bi bilo tako kot včeraj,"je ocenil selektor "risov" Matjaž Kopitar. "Včasih se plošček odbije, dobro so se branili, tudi njim je motiv igrati proti Slovencem. Pomembno je, da se pripravimo na nedeljo, treba bo čim prej pozabiti tole tekmo in treba bo odigrati pravi hokej in zmagati."

Slovenski center Verlič je dodal: "Najtežje se je bilo pripraviti na takšno tekmo. Na začetku so se dobro branili, vratar je imel svoj dan. A smo se prilagodili, skušali spraviti čim več ploščkov pred gol in zadevati. Te tekme so takšne, da mi večino časa igramo s ploščkom in želimo imeti kontrolo, poskušamo pa tudi doseči čim več zadetkov. Proti Japoncem vemo, kaj lahko pričakujemo, a moramo se osredotočiti na našo igro in odigrati tako, kot se od nas pričakuje."

Po dveh krogih imata tako Slovenija in Japonska vse točke po dveh zmagah, brez točk sta Litva in Hrvaška. V soboto bo na Jesenicah prost dan, v nedeljo pa se bosta Slovenija in Japonska za prvo mesto pomerili ob 19. uri. Turnir na Jesenicah je eden od treh na tretji kvalifikacijski stopnji za OI. Zmagovalci se bodo uvrstili na avgustovsko zadnjo stopnjo kvalifikacij, ko bodo na sporedu še trije turnirji. Če bo Slovenija na Jesenicah uspešna, se bo uvrstila na turnir na Norveško, kjer so že domača reprezentanca, Danska in Južna Koreja.

Posnetek tekme Slovenija ‒Hrvaška: