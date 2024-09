Hud udarec za Kopitarjeve kralje: Doughty bo dlje časa odsoten

Drew Doughty si je zlomil levi gleženj na pripravljalni tekmi, na kateri so bili kralji s 3:2 boljši od zlatih vitezov. Dobitnik pokala Norris leta 2016 je v prvi tretjini nerodno priletel v ogrado. "Nihče ne želi, da bi bil Drew odsoten dlje časa, a to je zdaj žalostna realnost in s tem se bomo morali sprijazniti," je novinarjem dejal slovenski center in kapetan kraljev Anže Kopitar. Vse od svoje prve sezone 2008/09 Doughty sodi med najboljše igralce kalifornijske zasedbe. V minuli sezoni je nastopil na vseh 82 tekmah. Doughty je lani dosegel 15 golov in drugo sezono po vrsti končal s 50 točkami ter skupno petič dosegel mejo 50 točk.