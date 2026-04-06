'Hvala navijačem, pričarali so veličastno vzdušje. Serijo želimo vrniti v Tivoli'

Četrta tekma: Olimpija – Pustertal Luka Kotnik

Nik Simšič na tekmi Olimpija – Pustertal Luka Kotnik

V polfinalni seriji so tako domači nujno potrebovali uspeh, pa tudi zadetek, saj do nedelje še niso dosegli regularnega gola. Na četrti tekmi so uresničili oba cilja.

V finalu je že Gradec, ki je s 4:0 v zmagah odpravil Fehervar. Nazadnje v gosteh s 5:1, edini gol za Madžare pa je dosegel slovenski reprezentant Anže Kuralt.

Dosegli so štiri gole v rednem delu, se rešili v podaljšek z zadetkom Zacha Boychuka v 59. minuti, odločilnega je nato dosegel Nik Simšič v 80. minuti. "Ponosen sem na predstavo mojih varovancev, ki so prikazali najboljšo tekmo v tej seriji. Verjeli smo, da nam lahko uspe. Vedel sem, da lahko dosežemo zadetek. Ko je plošček šel v mrežo, je nato steklo. Bilo je vidno, da je po tem fantom padel kamen s srca," je po uvodni zmagi v polfinalni seriji lige ICE povedal strateg Olimpije Ben Cooper.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

"Pri Pustertalu smo v polfinalu zadeli že dvakrat, a sta bila oba zadetka razveljavljena. Nismo izgubili samozavesti. Naredili smo nekaj napak v obrambi, ker smo želeli igrati zelo hitro in agresivno. Opazil sem, da smo bili na tretji tekmi prepočasni. Pustertal ni imel veliko posesti ploščka v naši tretjini, zato pa je dosegel zadetke iz protinapadov. To bo treba popraviti. Sicer pa sem zelo užival na četrti tekmi. Navijači so bili fantastični," je dodal 48-letni Kanadčan, ki se zaveda, da je bila njegova ekipa še dobro minuto pred koncem rednega dela v zaostanku in s tem tik pred izpadom.

"Ko smo prejeli gol dobro minuto in pol pred koncem, ni bil čas za paniko. Takoj sem se odločil, da pritisnemo s šesterico na ledu. Za take tekme igralci živijo. Ne bomo uživali v tej zmagi, ampak želimo vrniti serijo v našo dvorano. V torek moramo začeti agresivno. Moramo zadeti prvi. Prepričan sem, da lahko podaljšamo polfinalno serijo," je napovedal Cooper. Za razliko od njega je bil trenerski kolega na klopi Pustertala precej manj židane volje. Zavedal se je, da je bila njegova ekipa zgolj minuto oddaljena od zgodovinskega preboja v veliki finale ...

Četrti obračun polfinala: poln Tivoli, odlična tekma, dramatični razplet in končna zmaga zmajev po podaljšku. FOTO: Luka Kotnik

"Težko je igrati v Tivoliju. Mi smo imeli le enkrat igralca več, Olimpija pa kar šestkrat. Lahko si predstavljate, kakšen bi bil končni izid, če bi bile kazni obratne. Vseeno smo bili le minuto oddaljeni od finala. Pred začetkom končnice nismo pričakovali, da se bomo z osmimi zaporednimi zmagami prebili v finale. Olimpija se ni predala, doživeli smo prvi poraz in čaka nas nova tekma v torek. Moramo dvogniti glave in se zavedati, da imamo še vse povsem v naših rokah," pa je po porazu pred skoraj 4500 navijači v Tivoliju povedal trener Pustertala Jason Jaspers.

S prvo zmago so ljubljanski hokejsti podaljšali polfinale vsaj do torka, ko bo na terenu tekmecev peta tekma. V Intercable Areni v Brunicu je Olimpija obakrat klonila z 0:3. Morebitna šesta bo nato 9. aprila v Ljubljani, morebitna odločilna sedma pa v Brunicu 12. aprila. Izid, četrta tekma polfinala:

Olimpija Ljubljana - Pustertal 5:4 (1:2, 2:0, 1:2; 1:0)

Kapel 12., Sabolič 29., Brennan 39., Boychuk 59., Simšič 80.; Bowlby 9., Almquist 17., Deluca 46., Zanatta 59.

* - v podaljšku